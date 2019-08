El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, confía en resolver por la vía administrativa la denegación de su excedencia para ocupar la alcaldía del municipio con dedicación exclusiva.

Cedazo es funcionario interino y trabaja en la escuela de capacitación agraria de Almazán y tras las elecciones solicitó una excedencia que le ha sido denegada por la consejería de presidencia. La administración sostiene que el estatuto básico del empleado público no menciona a los interinos en este supuesto. Lamenta el afectado que Castilla y León se encuentre en un limbo legal que no se da en otros lugares. "Somos los únicos trabajadores de este país que estamos en esta situación puesto que si solicitase una liberación para ser delegado sindical no tendría ningún problema, ni tampoco la tendría un trabajador de cualquier empresa del país en solicitar una excedencia", ha lamentado el regidor.

Cedazo califica la decisión de la Junta de "kafkiana" como le han reconocido algunos de los responsables de la administración regional con los que ha hablado.

El primer edil ha presentado ya un recurso y espera resolver la cuestión vía administrativa sin tener que llegar a los tribunales. Recuerda que si acaba en los juzgados "la resolución puede tardar de dos a seis años". Insiste en que está dispuesto a "pelear" pero agotará los plazos administrativos antes de tomar ninguna decisión.

Jesús Cedazo no cree que existan motivos políticos detrás de esta decisión sino una interpretación férrea de la norma.

El alcalde recuerda que Almazán es el municipio con más habitantes de la provincia de Soria después de la capital de ahí que considere oportuna la dedicación exclusiva del primer edil o de alguno de los concejales para poder atender las necesidades de la localidad.

En cualquier caso y si no se logra resolver, deberá estudiar si dimite o continúa en el cargo.