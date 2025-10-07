Una brutal paliza en la zona de ocio de Soria provoca un enfrentamiento entre partidos

La denominada Zona de la capital soriana es el espacio de ocio nocturno más frecuentado y habitual foco de peleas los fines de semana

Un durísimo vídeo de una pelea en la zona este pasado fin de semana ha provocado el enfrentamiento entre partidos. El senador popular Javier Jiménez Vivar colgaba las imágenes de la agresión en su Instagram exigiendo medidas drásticas y que se facilite la nacionalidad de los agresores.

El vídeo ha desatado una cadena de reacciones. El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad, Javier Muñoz, califica la publicación de “lamentable” y acusa al dirigente popular “de demagogia y de tratar de robar votos a Vox”.

Muñoz va más allá y lamenta el tono xenófobo de la publicación.”Creo que se están equivocando porque los ciudadanos en este tipo de política siempre van a querer al original y no la copia”, subraya el concejal socialista que insiste en el “tufillo a xenofobia” del vídeo que ha compartido el senador popular que considera que a la oposición “parece que la interesa más la nacionalidad de quien ha cometido ese hecho que el hecho en si”.

Muñoz lamenta que se alarme a la población y defiende a golpe de estadística los datos que hablan de una ciudad segura en la que año tras año se reduce el número de delitos y únicamente crecen los ciberdelitos.

El portavoz socialista defiende que la denominada Zona es un lugar seguro e insiste en los datos que apuntan a la reducción de delitos en la capital. “Claro que es una zona seguro, desde luego, lo que no impide que como en cualquier ciudad se produzcan hechos perseguibles”, añade Javier Muñoz.

Posiciones encontradas

El senador popular Javier Jiménez Santamaría exige al equipo de Gobierno que se centre en los problemas reales de los ciudadanos y dejen de mirar hacia otro lado. “Exigimos al alcalde de Soria y al subdelegado del Gobierno que se centren en Soria y dejen de mirar para otro lado”, subraya el parlamentario.

Jiménez Santamaría exige medidas drásticas y mayor dotación policial para abordar los problemas que además tratan de derivarse a los hosteleros.

Los populares exigen la publicación de las nacionalidades de quienes cometen los delitos, la instalación de cámaras como medida disuasoria o que se habiliten taxis a la demanda para la zona.