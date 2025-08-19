Bayubas de Abajo (Soria) rendirá homenaje al conductor de la motobomba fallecido en las tareas de extinción de León

El ayuntamiento de Bayubas de Abajo rendirá homenaje al vecino fallecido este pasado domingo en León mientras participaba en las tareas de extinción del fuego declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

Los vecinos siguen consternados con el trágico accidente que costó la vida a uno de sus vecinos, de 57 años, conductor de la motobomba que cayó por un talud cuando regresaban de las tareas de extinción. Desde ayer las banderas ondean a media asta en Bayubas y también en el palacio de la diputación provincial.

Javier Sancho, el teniente de alcalde de Bayubas, ha explicado a COPE que decidirán en los próximos días cómo recordar al trabajador fallecido. “Estamos hablando entre el ayuntamiento y los compañeros de la Junta para hacer un homenaje conjunto en el centro forestal de Bayubas, en el que quieren colaborar también varios pueblos de alrededor”, ha explicado Sancho que asegura que el pueblo sigue consternado ante la tragedia.

Los compañeros del convoy de Bayubas regresaron ayer y el pueblo y la provincia se ha volcado en darles apoyo y ánimo tras el trágico accidente en el que perdieron a uno de sus compañeros.

El fallecido era natural de Ourense pero residía en Soria desde hace más de 30 años. Un hombre muy querido en el municipio de Bayubas de Abajo. Vivía en el barrio de la Estación y formaba parte del convoy del municipio. Tenía una gran experiencia en la lucha contra los incendios, de hecho le mandaban de apoyo con la motobomba en muchas ocasiones cómo ocurrió en esta ocasión.

El siniestro ocurrió en una pista forestal de fuerte pendiente cuando el camión motobomba que conducía esta persona se aproximó al talud por causas que se desconocen y cayó por una ladera. Aunque era un gran conocedor del monte soriano, Javier reconoce que nada tiene que ver ni con las circunstancias ni con el terreno sobre el que estaban trabajando.

Los sindicatos arremeten contra la Junta. CGT Soria ha convocado mañana una concentración a las 9 frente a la delegación territorial para exigir que la muerte de este trabajador no quede impune y por el fin de la precariedad del colectivo afectado mientras UGT denuncia que el vehículo siniestrado tenía más de 20 años.