Asoaf exige al Gobierno y Adif que cumplan sus compromisos y ejecuten obras en 2020 en la Soria-Torralba

La asociación de amigos de ferrocarril (Asoaf) ha denunciado que la Soria Torralba no aparezca en el plan de actuaciones del Adif para 2020. Según Asoaf, la intervención en esta línea no aparece ni el documento de red ni tampoco en el apartado dedicado a las afecciones previstas por obras a lo largo del próximo año, según ha explicado a Cope Soria uno de los miembros del colectivo, Alberto Peña. "Hemos constantado que en la declaración de red de Adif de 2020 no aparece recogida ninguna actuación en el Torralba-Soria como sí aparecen en la Zaragoza-Teruel o en la Huesca-Canfranc".

Asoaf recuerda los compromisos adquiridos por el gobierno con esta línea férrea de manera que en 2020 debieran comenzar a ejecutarse los proyectos que se licitaron este verano. "Tal y cómo se acordó en la reunión que mantuvimos en marzo de este año, en Adif se comprometieron a licitar las obras a finales de 2019 sin que hasta la fecha tengamos una actualización del estado de este proceso por eso pedimos que se nos informe", apostilla Alberto Peña.

Los amigos del ferrocarril entienden la tramitación pero pide a los políticos y parlamentarios sorianos que presionen al gobierno y a la empresa pública para que los compromisos se cumplan.

Asoaf recuerda que el coste total de la intervención en la Soria Torralba para renovar la línea y mejorar los tiempos de viaje ronda los 20 millones de euros, una cuantía mínima en comparación con el coste del AVE

El Gobierno ha ratificado su compromiso con esta línea a través del subdelegado del gobierno, Miguel Latorre, quien ha garantizado hoy a Cope Soria que se mantienen los planes y que si las intervenciones no aparecen es porque están a la espera de que finalice la redacción de los proyectos que deben ejecutarse.

Latorre ha explicado que el documento de red es un documento vivo al que se van incorporando las diferentes actuaciones y que refleja sobretodo aquellas que afectan a líneas con un tránsito de viajeros elevado.

El subdelegado del gobierno insiste en que los compromisos se mantienen, que se espera para final de año la finalización de los proyectos y que en 2020 se llevarán a cabo las actuaciones comprometidas.