Asden no retira el recurso contra el PEMA y pone en duda el proyecto empresarial del parque aéreo en Garray

Asden mantiene su empeño en judicializar la antigua ciudad del medio ambiente. El colectivo ha confirmado hoy a la diputación que no retira su recurso ante el Supremo, una decisión que pone serias trabas al proyecto de la consultora Layonair interesada en aprovechar las instalaciones e infraestructuras del parque empresarial en el que el gobierno regional invirtió 100 millones de euros.

El presidente, Benito Serrano, advierte que Asden deberá asumir las responsabilidades si no ganan el recurso ante el Supremo pero el proyecto empresarial se va al traste y recuerda que hablamos de hasta 1.500 empleos cualificados. "Si se produce un fallo en contra de las tesis de Asden veremos a ver quien se hace responsable de que el proyecto no salga o no lo haga con toda la potencia que esperamos", ha señalado Serrano.

Insiste el presidente de la diputación que no ha habido ante un proyecto de tal envergadura en la provincia de Soria. "A día de hoy nadie ha presentado un proyecto más potente y más exclusivo para la provincia de Soria", ha subrayado Serrano quien recuerda que en la reunión de la pasada semana se les explicó a Asden que por las peculiaridades del aeródromo de Garray, el proyecto empresarial solo puede darse en esta ubicación y no en cualquier otra de la provincia.

Advierte además que si se mantiene el pema judicializado, será difícil que nadie se plantee invertir un solo euro en el parque empresarial.

El presidente de la diputación ha señalado además que de salir adelante este proyecto empresarial, la Junta de Castilla y León se vería obligada a acabar la inversión. "A la Junta le metemos en un compromiso si esto va hacia adelante porque debería acabar la antigua ciudad del medio ambiente, ha destacado Benito Serrano quien considera que la decisión de Asden es fruto de un "encabezonamiento personal" por derribar las cúpulas.

Tampoco entiende el presidente de la diputación que Asden cierre todas las puertas sin haber accedido a una mayor información sobre el proyecto cómo se les ofreció e incluso se planteó una reunión con los futuros inversores.