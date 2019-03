El alcalde de Torrubia reivindicará la España vaciada acudiendo en burra a coger el AVE

El alcalde de Torrubia acudirá a coger el AVE andando para participar en la "Revuelta de la España vaciada" del 31 de marzo en Madrid, pero lo hará acompañado de una burra que le haga más fácil el camino. Partirá el día 28 de Torrubia y hará la ruta de 58 kilómetros en tres etapas. Raimundo Martínez culpa a los políticos sorianos de la situación de la provincia. "Soria se hunde por los políticos que hemos tenido atrás, que han hecho muy poco por esta tierra y a los que pregunto que han hecho todos estos años para que tengamos que ir en burro a Madrid", ha señalado.

A sus 67 años, Raimundo Martínez no piensa quedarse cruzado de brazos después de llevar seis años peleando por un transporte por carretera que nos conecte a la estación del AVE en Calatayud. Por este motivo emprenderá una ruta que pretende echar la vista atrás un siglo para simbolizar que la provincia poco ha avanzando desde entonces. El alcalde soriano asegura "que a mi esto me recuerda a cuando iba de crío a la estación a buscar a los familiares que venían en el tren y teníamos que ir con mulas o el carro a por la gente", ha lamentado Raimundo Martínez quien ha añadido que "es lo que tenemos, no hay otro medio de comunicación".

El alcalde del campo de Gómara hará tres etapas para afrontar el reto. Partirá de Torrubia el jueves 28 y llegará a la venta de Malanquilla esa misma tarde. Al día siguiente se dirigirá hasta Cervera y finalmente hasta Calatayud. Las tres noches dormirá en tienda de campaña "que no piense la sociedad que va a ser un viaje de engaño, de dormir en hoteles", puntualiza Martínez, que acabará su periplo en el AVE que le conducirá a Madrid el domingo 31 de marzo para sumarse a la "Revuelta de la España vaciada" que han convocado Soria Ya y Teruel existe.

El edil soriano no irá solo. Desde que anunció que iba a ir andando hasta Calatayud para coger el AVE, muchos han sido los apoyos recibidos. Algunos le acompañarán pero no quiere que sea un grupo muy numeroso para evitar posibles accidentes en los tramos que discurren por carretera.

Recuerda el alcalde que hace meses presentó ante la subdelegación del Gobierno más de 15.000 firmas solicitando una conexión con el ave a través de un servicio de transporte por autobús cuyo coste supone apenas 170.000 euros y el proceso sigue paralizado.