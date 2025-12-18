269 cartas contra la soledad en Navidad: el gesto que ha emocionado a los mayores de Soria

La Navidad es una época de reencuentros y afectos, pero también un periodo en el que la soledad no deseada se acentúa para muchas personas, especialmente las mayores. Para combatirla, Cruz Roja Soria ha impulsado la campaña solidaria ‘Tiempo para los afectos’, una iniciativa que busca acompañar y brindar apoyo emocional a quienes afrontan estas fechas en soledad.

Cartas que tejen afectos

El corazón de la campaña ha sido la conexión intergeneracional. Estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato de varios institutos de Soria han participado de forma voluntaria escribiendo cartas. En total, se han redactado 269 cartas destinadas a los residentes del grupo Latorre, que gestiona ocho centros de personas mayores en la provincia.

El éxito de esta edición pionera ha motivado a Cruz Roja a repetir la campaña de cara a próximos años

Para guiar a los jóvenes, Cruz Roja estableció una serie de pautas. Según explica Sergio Romero, responsable de eventos de la entidad, las cartas debían ser genéricas y sin datos personales. “Lo orientamos todo a crear positivismo y y ser muy respetuoso mediante un lenguaje sencillo y, sobre todo, pues eso, que dieran mensajes de ánimo, esperanza y aprecio”, detalla Romero, evitando contenidos de carácter político o religioso.

La entrega, un acto lleno de emoción

La entrega de las misivas se realizó en un emotivo acto que contó con la presencia de los mayores. La reacción, según los organizadores, fue extraordinaria. “En un primer momento, con mucha emoción, la verdad”, afirma Sergio Romero. La iniciativa sirvió para que los mayores sintieran el cariño y el recuerdo de la sociedad en unas fechas tan significativas.

Sentimos que no estamos olvidados"" Sergio Romero Responsable de eventos de Cruz Roja Soria

La alegría fue la tónica dominante, y muchos residentes expresaron su gratitud con palabras que reflejan el impacto del gesto: “Sentimos que que no estamos olvidados”. Como explica el portavoz de Cruz Roja, los mayores tenían “muchas ganas de que cada uno pudiera recibir su carta y poder leer lo que les habían plasmado los chicos y las chicas de los clientes de Soria”.

Una lección de doble sentido

Esta campaña solidaria ha tenido un doble objetivo. Además de acompañar a los mayores, ha servido para que los jóvenes reflexionen sobre una realidad que a menudo les es ajena. “El alumnado ha demostrado una gran sensibilidad social y un compromiso solidario que en estas edades muchas veces cuesta”, señala Romero. Los propios estudiantes plasmaron en sus cartas cómo la iniciativa les “ha hecho pensar” y les ha llevado a reconocer y agradecer “todo el trabajo que han tenido nuestros mayores a lo largo de su vida”.

Dado el éxito de esta primera edición, desde Cruz Roja Soria ya piensan en el futuro. “Nos gustaría es poder crecer año tras año para poder ir recibiendo mayor número de cartas posibles y poder llegar así al mayor número de personas”, avanza Sergio Romero, con el fin de que, con “un granito de arena”, se pueda suplir la soledad y regalar “una sonrisa a estas personas”.

Finalmente, la entidad recuerda la importancia del voluntariado durante todo el año para combatir la soledad no deseada. Como subraya Romero, dedicar un pequeño rato a la semana para escuchar y acompañar a una persona mayor “le puede ser un mundo, una gratitud”. Un simple gesto que, como demuestran estas cartas, puede cambiar por completo el día de alguien.