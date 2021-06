Santiago Morales, nuevo presidente del CD.Numancia y Eduardo Rubio nuevo director general

El C. D. Numancia de Soria ha acordado un cambio en el equipo directivo del club, con el objeto de dar un nuevo rumbo a la entidad deportiva después de las últimas dos temporadas. Este cambio supone el relevo en la presidencia del C. D. Numancia, en la cual Moisés Israel da un paso a un lado en favor de Santiago Morales, actual director general del Club Independiente del Valle, que asumirá la presidencia del C. D. Numancia en la Junta General de Accionistas prevista para el 25 de junio.

Junto a Santiago Morales, el soriano Eduardo Rubio asumirá el cargo de director general del C. D. Numancia con el objetivo de afianzar el espíritu que siempre ha caracterizado a este club, a su afición, a los trabajadores y a los patrocinadores y colaboradores de la entidad numantina. Perfecto conocedor de la casa, renovar la esencia para recuperar el terreno perdido en lo deportivo tiene que ser el punto de partida de todo lo demás.

Santiago Morales es un ejecutivo ecuatoriano nacido en Quito. Gerente general de Independiente del Valle desde 2008, es licenciado en Administración de Empresas y Maestro Internacional en Negocios, Administración de fútbol y Marketing. Su andadura profesional comenzó como gerente en el Banco Amazonas, posteriormente fue gerente financiero y socio de la empresa textil GRI y director fundador de la Liga Profesional de Ecuador en 2018.

En las próximas fechas, Santiago Morales se desplazará a Soria para realizar su presentación oficial ante las instituciones públicas, al empresariado local y a los aficionados a través de una rueda de prensa con los medios de comunicación.