El Numancia empata y se complica el ascenso

El C. D. Numancia no pasó del empate (0-0) en el partido que le enfrentó hoy al C. F. Badalona en Los Pajaritos. Los sorianos no pudieron derribar el entramado defensivo dispuesto por el técnico Javi Moreno, uno de los ex jugadores numantinos marcados en negrita en la historia del club. Los de Badalona comparecieron en Soria sabedores de la importancia de los puntos en juego y supieron evitar en todo momento el juego entre líneas del equipo numantino, aguantando el dominio rojillo durante la gran parte del coche y buscando el gol en los minutos que el Numancia no acabó de someter al cuadro visitante.

Fue un partido espeso del cuadro numantino, pero que pudo resolver en la primera parte de no ser por el desacierto en la finalización, sobre todo en dos clarísimas ocasiones de Diego Suárez, la primera a pase de Lupu nada más iniciarse el encuentro, la segunda, todavía más diáfana tras una bandeja de Lupu que el 10 numantino disparó alto cuando toda la grada de Los Pajaritos cantaba gol.

Se llegó al descanso sin goles en el luminoso de Los Pajaritos y Diego Martínez realizó el primer cambio en el equipo. Juampa Barros, con una tempranera amarilla, se quedó en el vestuario para dar relevo a Cristian Agüero. El Numancia pasó a jugar con dos referencias atacantes ante la poblada defensa dispuesta por cuadro catalán, con tres centrales y dos laterales bajos, poco ofensivos.

El Numancia percutía y su dominio se hacía cada vez más insistente, pero el Badalona mantuvo el oficio y la calma suficientes para ir dejando pasar el tiempo sin apenas sobresaltos para Dorronsoro. Lupu realizó un gran remate que a punto estuvo de irse dentro de las mallas, pero el asistente había decretado fuera de juego.

De hecho, el mayor sobresalto de la segunda mitad lo protagonizó Xavi Molina en un cabezazo tras un balón parado que obligó a Isma Gil a una buena intervención y mandar el balón a saque de esquina, con el balón tocando el travesaño.

El cuerpo técnico numantino acabó jugando con toda la pólvora atacante que tenía en el repuesto del banquillo para buscar el gol de la victoria, pero la expulsión de Fernando Román a quince minutos para el final tras ver la segunda cartulina amarilla convirtió el partido en un choque de ida y vuelta que no benefició al Numancia.

En los últimos minutos, el choque pudo caer para cualquier lado. El Numancia arriesgó con un hombre menos ante la necesidad de ganar los tres puntos y el Badalona aprovechó los espacios que dejó el equipo soriano en inferioridad para buscar el gol de la victoria. El ida y vuelta tampoco propició el acierto de ninguno de los dos equipos y el partido se acabó tal y como empezó, con 0-0 en el luminoso. El Badalona se convirtió en el primer equipo que le gana el golaverage al Numancia en lo que va de temporada.

C. D. Numancia: Isma Gil, Borja San Emeterio, Jaume Pol, Fer Román, Mateo (Cotán, minuto 63), Diego Suárez (Ballarín, minuto 72), Carrillo (Adri Crespo, minuto 80), Lupu, De Frutos, Jordi Tur (D. Cervero, minuto 80) y Juampa Barros (Agüero, minuto 80)

C. F. Badalona: Dorronsoro, Toledo (Marc Anglés, minuto 89), Valentín, C. Márquez, Alex Plá, Carri (Pitu, minuto 63), Pol Ballesteros (Walid, minuto 89), Ferrán (Sascha, minuto 78), Algisi, Roger Marcé, Xavi Molina.

Árbitro: Dirigió el partido Martín Agudo Daza (Comité Asturiano) Asistido por Díaz Moro y Villa Martín. Mostró cartulina amarilla a los visitantes Dorronsoro, Toledo, Algisi, Xavi Molina y Sascha y a los locales Jaume Pol, Juampa Barros, Cotán y Fer Román, en dos ocasiones por lo que fue expulsado en el minuto 77.

Goles: No hubo.

Los Pajaritos. 1.687 espectadores.

