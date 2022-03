De Soria a la frontera con Ucrania, con una furgoneta llena de ayuda que volverá llena de personas

tienes la mañana de martes se queremos hablar de la solidaridad que sigue movilizando a los sorianos en este caso a Vicente Hernández desde la Posada del Indiano de Cidones que además como escuchamos se encuentra de viaje para tratar de ayudar a salir una familia ucraniana y también para llevar material hasta allí Vicente buenos días nos comentabas fuera de micrófono ya te has puesto en ruta esta noche comenta no sé en qué consiste tu iniciativa y como ha surgido la idea de viajar hasta lo más cerca que se pueda de Ucrania para recoger una familia bueno pues mira en principio estuvimos pensando en hacer un viaje pues simplemente para para traer a ver que podíamos podíamos premia y empezamos a llamar por teléfono y a contactar con gente o bueno pues habrá sido todo un poco rodado contactamos con una persona de Soria nena mira los puso puso en antecedentes para para costaba la cosa las fronteras de Polonia que debe estar totalmente pasado las pulseras de también hay bastante lío y bueno pues subimos a la posibilidad pues dijimos de gafas preparamos nuestro coche y vamos para allá sobre todo venda esparadrapo betadine leche en polvo para niños potitos y tal y bueno pues en cuanto los precios se enteraron los gente y realizado por mujeres con niños que los que no tienen medios ni dice nada están localizados en Bratislava y nos pusimos a preparar el coche y a echarme aceite y la última hora nos llamó historia pero con vuestro coche de ninguna manera y llevarse una furgoneta y nos han dejado en la furgoneta para borrosa y entre los dejan y ayuda humanitaria de serie tal has llegado hasta arriba de comida de medicamentos de cosas de aseo para los niños de mantas de bueno ha sido una cosa te apetece cenar esta noche a mi hija que si lo vamos dejando poco a poco en el coche y bueno pues nos quedan 500 km pero bueno la verdad es que son muy buenas y además pues bueno la ventaja es que con esta furgoneta hacemos 4 plazas más IVA nosotros familia más eso si vais iré Vicente cuál es la distancia de la que tenéis que recorrer más o menos cuántas horas queréis que os quedan de viaje para cuándo tenéis previsto llegar hasta allí hasta Bratislava la verdad es que sí ha movilizado todo Soria los pueblos asociaciones nos están llamando nos ofrecen casas pisos de acogida para gente que acogerá a dar trabajo la verdad es que emociona viendo la gente imagino Vicente que que nos hace sentirnos un poquito útil estamos viendo cómo se ha movilizado la sociedad Soriana empresas como Ham bueno gente particular en las ONGs por supuesto la sexta pero me imagino que uno coger el coche y llenarlo hasta los topes gracias a la solidaridad y bueno poder traer por lo menos esa familia si lo hiciera mucha gente pues desde luego la situación también mejoraría para esas familias que están saliendo que no pueden no haber más grandes espera hoy esperamos un poco que preparamos otra furgoneta digo no quiere que íbamos que nosotros con esto porque a ver la idea inicial era de nosotros sabemos que la gente que quiere ir con su coche que hay conductores que hay gente que quiere aportar dinero para gasolina bueno conductores de Ucrania adelantados acontecimientos por los hemos adelantado hacerte este viaje relámpago pero que no que estás empresas pues seguramente que se van a hacer con voy es con más coches que vayan juntos que ya preparado crucero arjana por ejemplo cualquiera se han puesto en contacto con esta gente que está allí en Bratislava y nos han hablado con Cruz Roja y nos han mandado un mensaje que los sábados para afrontar que nos están esperando una habitación para dormir Vicente tenéis ya un punto de entrega de este material me imagino que se esperan con los brazos abiertos no porque será más que necesario todo lo que llevéis porque está me llegue a la gente si vienen haya habido gente que ha salido con coches de la frontera la nos hemos enterado que la frontera la mayoría de los hombres han tenido que volver muchas mujeres no saben conducir ha habido gente que estaba enseñando a conducir las mujeres ha habido coches que se han quedado la frontera 7 que lleva maletas te has ido dejando por la carretera San Juan dinero ahora te mando por favor acercarnos a Polonia que estás a 600 km de recoger a echar otra gente por favor traer a mi madre por favor que no Vicente que que sí que animas a más sorianos que se puedan permitir este viaje a que haga lo propio Noa que ayuden a toda esa gente que está saliendo por corredores humanitarios además que no están siendo seguros donde sigue habiendo ataques bombardeos y en fin pues que toda ayuda es poca no y si algún Soriano que nos está escuchando pues toma la iniciativa como habéis hecho tú y tu hija pues como hacíamos antes no estaría fenomenal verdad cosas de transportes molinero que también están ayudando en punto de recogida están cogiendo y quiero que organizarán convoy para venir y luego pues bueno también hay puntos de recogida las parroquias están recogiendo que no quiero que nadie en particular el nivel de oficial pues a están preparando muchas cosas pero bueno cualquiera que quiera cualquiera que quiera ayudar y eso que se pongan en contacto con ellos o nosotros el invierno también de cosas y podemos venir iremos a la frontera Polonia dentro de terrible pues Vicente no nos queda más que darte las gracias por esa iniciativa tan bonita que hacen junto a tu hija y estaremos muy pendientes de vuestro viaje de cómo se desarrolla y bueno y de esquemas iniciativas parecidas a la vuestra muchísimas gracias por acercarte a nuestros micrófonos y sobre todo muy buen viaje bueno pues nada pues muchísimas gracias a todos y sobre todo pues eso bajan a transportes de Pedro a molinero a Leclerc bueno a todos los que los análisis la gente que lo está llamando por teléfono de apoyo y ayuda muchas gracias y un abrazo gracias