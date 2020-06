Juan Reguera es un virólogo segoviano que desarrolla su trabajo en Marsella (Francia), lo cual deja una doble lectura. Por un lado, el orgullo de llevar el nombre de Segovia fuera de las fronteras españolas. Por otro, la constatación de que el talento se ve obligado a emigrar en múltiples ocasiones para asegurarse un futuro.

En COPE, Reguera ha comentado que hay que acostumbrarse a convivir con el coronavirus hasta que aparezca una vacuna, por lo que no se debe descuidar la atención. Además ha animado a evitar lugares de concentración de personas, como el cine o el teatro. Sobre los momentos iniciales de la pandemia, ha situado los puntos principales de propagación precisamente donde más gente podía confluir, como hospitales, domicilios o centros de trabajo. Poco a poco, el diagnóstico de la Covid-19 ha ido mejorando, según sus palabras.

En cuanto a la actuación en España, Reguera ha indicado que se obró con cierta coordinación europea y los países del ámbito comunitario implantaron medidas "casi el mismo fin de semana", al constatar una expansión parecida del coronavirus. De este modo, el virólogo ha reconocido que el movimiento fue tardío porque los datos llegaron tarde. En esa línea, ha defendido que no se puede cerrar un país sin contar con datos que respalden ese paso. Sin embargo, la situación actual no tiene nada que ver con la de finales de febrero, ni en Francia ni en España, como ha agregado, puesto que el aumento de contagios "no es comparable".

Igualmente, ha argumentado que, con la llegada del verano, es previsible una menor resistencia del virus respecto a su supervivencia en el exterior. Por eso, en su opinión, el periodo estival será más tranquilo en cuanto a la afección, aunque también ha apuntado la posibilidad de que, llegado el otoño, el coronavirus recobre fuerza. Por ese motivo, ha invitado a extremar la atención en torno a ese momento, ya que "tenemos todo el verano para prepararlo".

Juan Reguera participará en el webinar organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia, este martes, a las 17:00 horas, a través de la aplicación Zoom, bajo el título 'Los secretos del coronavirus: presente y futuro'.