El sueño cumplido de un pequeño pueblo de Segovia con los 21 millones de euros de la Lotería de Navidad

De vender participaciones de la Lotería de Navidad para el arreglo del tejado y las vidrieras de la iglesia, a ser agraciados con el cuarto premio. Esta es la historia de la parroquia de Santa María la Mayor del municipio segoviano de Ayllón.

Tras una tormenta hace dos años quedaron afectados el techo de la parroquia y sus vidrieras, por lo que decidieron que los donativos de las participaciones de la Lotería de la Navidad de este año irían destinados a su remodelación. Lo que no esperaban los fieles de esta iglesia es que el 48.020 que vendieron, sería el cuarto premio. Despacharon más de 1.000 décimos por lo que la cantidad económica que repartieron asciende a los 21 millones de euros, que gran parte de ellos se quedaron en Ayllón, un municipio de poco más de 1.000 habitantes.

En cifras 104Las series vendidas en la parroquia

La parroquia se quedó con un décimo premiado con 20.000 euros que irán destinados íntegramente a las cuentas de la iglesia, más los 3.000 euros de los donativos de las participaciones.

La gestión se hizo a través de la Administración 385 de Madrid que regenta Raquel, vecina de Ayllón. Desde la parroquia se pusieron en contacto con ella para recibir ese bendito 48.020. Rocío fue una de las fieles de la parroquia que lideró la distribución de los décimos y las participaciones, quién ha contado en COPE que hicieron lotería, "para ir granito a granito" en las mejoras de la iglesia.

obra necesaria en la parroquia

La venta de lotería era una de las iniciativas que habían lanzado para recaudar fondos, porque previamente ya habían tenido en la parroquia un mercadillo solidario y alguna función de teatro. Debían financiar unas nuevas vidrieras que ya estaban instaladas por un valor de 17.000 euros y solventar las goteras que tiene el tejado de la iglesia. Los vecinos y visitantes de Ayllón, según ha explicado Rocío, respondieron a las iniciativas ya que recibía respuestas cuando vendía las participaciones de 3€ del estilo: "no me des la vuelta y quedárosla" o los que reconocían que, "yo no juego a la lotería, pero voy a coger para ayudaros a la iglesia".

la 'visión' de esta historia

En el momento que salió este cuarto premio, Rocío no estaba pendiente del sorteo. Se preparaba para ir a la misa del domingo, cuando recibió una llamada alertándola de lo que acababa de suceder. Fue entonce cuando se acordó de una increíble coincidencia.

Una señora acudió a la parroquia en los días previos al sorteo buscando de manera muy interesada ese 48.020. Según ha explicado Rocío, esta persona -que no conocían- quería 10 décimos del número que se estaba despachando en la parroquia, porque "tenía escrito en un libro que va a tocar el 48.020".

Dios nos dio mucho más de lo que esperábamos José Manuel Becerra Párroco de Santa María la Mayor de Ayllón

El que también se ha llevado una gran alegría ha sido el párroco de Santa Maria La Mayor. Su nombre es José Manuel Becerra que en el momento del sorteo estaba de misa de pueblo en pueblo.

Ayllón está de fiesta estos días porque de esos 21 millones de euros, muchos se han quedado en este municipio segoviano que respondió a las iniciativas de la parroquia sin esperarse ni mucho menos semejante premio.

48.020, UN NÚMERO DOBLEMENTE REPARTIDO EN AYLLÓN

Y la parroquia del pueblo no fue la única que repartió suerte, también lo hizo el Estanco de la Plaza Mayor. Despachó por máquina 6 décimos del cuarto premio.

En total ha repartido 120.000€ en esta sorteo de la Lotería de la Navidad, pero es que el pasado 7 de diciembre vendió un décimo del primer premio de la lotería del sábado con un valor de 130.000€.