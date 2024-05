La razón por la que una calle junto al Acueducto de Segovia acumula obras en 20 años: "Es difícil"

Tramo inicial de Padre Claret. Segmento adoquinado entre la plaza de la Artillería y la calle Soldado Español. Plagado de hundimientos y baches, que se reproducen, aumentan... Si pasas habitualmente por allí, lo conocerás bien. Es muy posible que, a corto plazo, se vuelva a cortar el tráfico por ese punto, para arreglar todos esos desperfectos. Obras que durarían unas dos semanas, para arreglar los baches actuales, con la garantía de que no se reproducirían en los próximos 5 ó 7 años, según el informe del peritaje que el Consistorio encargó a una empresa independiente y especializada. Dice que no se reproducirían esos en concreto. Porque el documento puntualiza que no nada asegura que no se den hundimientos en nuevas zonas. El Ayuntamiento ya está contactando con empresas y tiene 38.000 euros listos para dedicar a un contrato menor de obra. Una figura que tiene esa cuantía como límite.

El análisis para determinar qué pasa realmente en esa vía, ha dado algunas conclusiones muy claras. Una de ellas, es que la losa de hormigón sobre la que se asienta la calzada está en buenas condiciones de resistencia y no presenta fisuras. No es necesario actuar en ese lecho que se extiende sobre el parking subterráneo. Pero de esa losa hacia arriba aparecen los problemas. Como el mortero sobre el que se asienta el adoquinado o la base del relleno. José Mazarías es el alcalde y ha indicado que las especificaciones del mortero aplicado se quedan bastante por debajo de lo exigible.

Juntas de dilatación como problema

Otro elemento clave es la decisión de aplicar juntas de dilatación cada 5 u 8 metros, de forma trasversal, que ha favorecido las holguras y los hundimientos. Juntas de dilatación a las que el informe del peritaje atribuye hasta un 85% de los hundimientos, por las roderas del paso del tráfico. Fundamentalmente, el pesado. Los numerosos autobuses urbanos que discurren por ahí. Y aquí aparece otro dato llamativo. El alcalde ha desvelado, sobre la obra primitiva para la actual configuración de ese tramo, que se contemplaba el uso simultáneo de peatones y vehículos. Pero, ojo, esa circulación sería ocasional. La sobrecarga causada por los autobuses sería transitoria. Pues el periodo transitorio se prolonga ya unas dos décadas.

O la instalación de un mallazo, que no aparecía en el proyecto, y que ha favorecido el deterioro del mortero mencionado. El informe del peritaje cuestiona también que los adoquines se dispusieran en hileras paralelas ("a matajunta") y no con una disposición oblicua en una especie de zig-zag, con la técnica "en espiga".

El 'no' control de calidad de la obra

Más datos llamativos. Mazarías sostiene que se obvió el control de calidad de la obra integral propuesta por el equipo de gobierno socialista y que se llevó a cabo el año pasado. Se obvió durante todo el proceso, agrega, a pesar de que el contrato pautaba hasta un 1% de lo presupuestado para ser abonado por el contratista. Pero la empresa no realizó esas labores.

Cabría entonces pensar que se puede solicitar responsabilidad a esa empresa, que se podrían imponer penalidades. Incluso que la obra esté aún en garantía y que se pueda reclamar a esa compañía. Pero hay que recordar que, a principios de 2023, se tuvo que parar el trabajo por las condiciones meteorológicas. La supuesta premura del equipo de gobierno de entonces podría haber urgido a continuar esas labores y la empresa responsable registró un escrito, reflejando que se desmarcaba de cualquier tipo de responsabilidad por defectos futuros, algo que también tiene en cuenta el actual informe pericial. Los jurídicos municipales analizan la cuestión, aunque ese factor puede librar a la empresa. Pero... los técnicos municipales, y en especial los de rango superior, podían haber dicho algo sobre materiales, técnicas... haber objetado. ¿Qué opina Mazarías?

En esos técnicos se amparó el equipo de gobierno anterior para justificar las decisiones en cuanto a proyecto, alcance o ejecución de aquella intervención que se subrayó como integral. ¿Hay responsabilidad política?

220.000 euros se destinaron a aquellas obras. Se emplearon de modo inútil, dice el alcalde. Y ¿ahora, qúe? Lo primero esa actuación reparadora que comentábamos al principio, para arreglar hundimientos, sin garantía de que no aparezcan otros.

Las tres opciones

Y, a medio o largo plazo, el Ayuntamiento debe elegir entre tres opciones.

Una reconstrucción completa , desde el forjado superior del parking, con una durabilidad de 20 años, un coste elevado y unos seis meses de ejecución.

, desde el forjado superior del parking, con una durabilidad de 20 años, un coste elevado y unos seis meses de ejecución. Reafirmar los adoquines, preservando la losa de la base, con plazos más reducidos, reutilizando los adoquines existentes , con un coste menor, una durabilidad de 10-12 años y dosis de incertidumbre, necesitando además una prueba previa en un tramo.

, con un coste menor, una durabilidad de 10-12 años y dosis de incertidumbre, necesitando además una prueba previa en un tramo. Sustituir el adoquinado por asfalto coloreado de 18 centímetros de grosor, estampado en su superficie para simular adoquín. Tiene una durabilidad de 10-15 años, también requiere una prueba en un tramo y es una solución empleada, por ejemplo, en Carbonero el Mayor.

Habría una cuarta opción, que el peritaje directamente rechaza. Supondría ejecutar una calzada de hormigón, de un grosor superior a los 20 centímetros, y con incertidumbre sobre su durabilidad.

E, independientemente de la alternativa que se elija finalmente, el equipo de gobierno mantiene su apuesta por reducir el paso de autobuses por el lugar, creando un circuito de sentido único entre ese tramo inicial de Padre Claret, la calle San Gabriel, y el tramo inicial de la avenida Vía Roma.