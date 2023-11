El PSOE pone en duda la adjudicación de la programación navideña del Ayuntamiento de Segovia

La programación navideña presentada por el equipo de gobierno de la capital sirve como objeto de crítica para el principal grupo de la oposición municipal. Una programación que tendrá su inicio este viernes, con el encendido de la iluminación y la puesta en marcha del Paseo de la Navidad, en el Salón. Sin embargo, desde el PSOE ponen en cuestión la legalidad de la contratación de esa oferta, que incluye un trenecito y una pista de patinaje, entre otras iniciativas. La exalcaldesa Clara Martín encabeza la oposición y asegura que no ha habido concurrencia competitiva. Por tanto, que no ha habido opción a otras ofertas por parte de empresas al margen de la contratada, una compañía de fuera de Segovia.

La crítica incluye que el mercado solo vaya a contar con la presencia de nueve comerciantes segovianos, a pesar del incremento de casetas respecto al año anterior. Algo que los socialistas atribuyen al incremento en las tarifas. Tampoco aceptan el argumento del alcalde y de la concejala de Turismo de haberse encontrado el asunto sin planificar por el equipo de gobierno anterior, sin margen de maniobra. Según Miguel Merino, ex concejal de Turismo, el año pasado, las condiciones se diseñaron tras el verano y se adjudicó en noviembre, tras un proceso licitador encargado a la Empresa Municipal de Turismo.

También el año pasado se exoneró a la empresa contratada del pago por ocupación de vía pública, pero algo incluido en el pliego de condiciones para la licitación. Exigen conocer los beneficios obtenidos por la compañía adjudicataria, una vez que concluya el periodo navideño y agregan que el Salón no es el mejor espacio, advirtiendo los charcos y barro aparecidos esta semana con las lluvias.

Sobre las afirmaciones del alcalde, José Mazarías, de no haber encontrado crédito reservado para esta programación al acceder al gobierno de la ciudad, la anterior regidora, Clara Martín, ha apuntado que el año pasado tampoco se contaba con dinero para ello, y que por ese motivo se organizó la licitación, a coste cero, recalca, para las arcas municipales.

En este ámbito navideño, Martín se ha referido también a la autorización para la celebración de la Tardebuena en la Plaza Mayor, el 24 de diciembre. Sobre la decisión de prohibir el acceso de alcohol a la elipse, vaticina que eso puede llevar el consumo a parques y otros puntos del entorno del casco histórico. Por lo que pregunta por los dispositivos de control -y también de limpieza- previstos.

Más asuntos de la actualidad municipal que critican los socialistas. El proyecto de Blanca de Silos. Clara Martín se muestra sorprendida por que la actuación vaya a alcanzar también la calle Buitrago, hasta conectar con la plaza de Somorrostro. Dice que el proyecto inicial presentado a los fondos europeos no contemplaba ese extremo, por lo que pregunta si se financiará de igual modo. Además, afirma que el cálculo de comienzo de obras en febrero no se va a cumplir, teniendo en cuenta los plazos de exposición pública y, en caso de no presentarse alegaciones, periodo para la presentación de ofertas, resolución de la convocatoria, replanteo, etc. En esa línea, asegura igualmente que tampoco los presupuestos municipales estarán en vigor el 1 de enero, tal y como ha reiterado el alcalde.

Y volviendo al proyecto de Blanca de Silos, sirve a los socialistas para quejarse por la "falta de transparencia" que observan a la hora de que el equipo de gobierno les permita el acceso a los expedientes.

La portavoz socialista se ha referido también al uso que va a tener el CIDE como escenario para el rodaje de una serie. Por un lado, indica que toda actividad es buena y reconoce que también en época de gobiernos socialistas sirvió como espacio para fotografías publicitarias o de catálogo. Sin embargo, cuestiona la fijación de la tarifa por uso, al no existir una memoria de gestión o una ordenanza que establezca los precios por ese uso.

Igualmente, insta de nuevo a los populares a contactar con el Ministerio de Educación para concretar la implantación del CITAR en ese edificio de Emprendedores del CAT.