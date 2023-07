Los jóvenes de la Diócesis ponen rumbo a Lisboa para participar en la JMJ junto al Papa

La Misa de envío que tendrá lugar el miércoles 26 de julio en la parroquia de San José de la capital servirá de punto de partida para que jóvenes de la Diócesis y sus acompañantes emprendan su camino hacia Portugal para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa.

Dos centenares de peregrinos participarán de esta cita en el país vecino. De ellos, más de la mitad forman parte del grupo organizado por el Secretariado diocesano de Pastoral Juvenil. La hermana Juli Rodrigo, responsable de este secretariado, cree que esta experiencia de la JMJ será un impulso para nuestra Diócesis, y pide «que la semilla de Dios brote y se haga cada vez más viva».

Entre la expedición de Segovia hay jóvenes veteranos y otros para los que la de Lisboa será la primera JMJ en la que participen. Como Nuria Herrero, quien disfrutó dela PEJ el año pasado y no quería perderse esta experiencia: «Siempre he querido ir a una y este año es en nuestro vecino Portugal, así que no teníamos excusa. Espero de este encuentro seguir conociendo a gente genial, ver al Papa, aprender portugués y disfrutar de la Iglesia como comunidad», asegura.

Todos ellos se unirán a los más de 75.000 jóvenes de todo el mundo que participarán de esta fiesta de la juventud católica junto al papa Francisco. Antes de poner el pie en Lisboa, los jóvenes vivirán unos días previos de toma de contacto, los llamados Días en las Diócesis (del 26 al 30 de julio). Será en la Diócesis de Viseu donde pasen estos primeros días alojados con familias locales y culminando su proceso de preparación para los días de JMJ.

El lunes 31 de julio, participarán en el Encuentro de los españoles en Estoril, dividido en tres partes. En la primera habrá diferentes testimonios de lo vivido durante estos meses de preparación a la JMJ de Lisboa. Una segunda parte será la celebración de la Eucaristía presidida por el presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, en la que concelebrarán los obispos españoles. Entre ellos, Mons. César Franco, Obispo de nuestra Diócesis, que también peregrinará a Lisboa. Y en la tercera, tendrá lugar el Festival “Caminos de Juventud”, con la participación de artistas españoles, que animarán a los miles de jóvenes allí congregados. Todo ello servirá para llegar al encuentro con el papa Francisco llenos de fe y ganas de seguir evangelizando en nuestra sociedad.

Ya desde el 1 al 6 de agosto, nuestros jóvenes pasarán a alojarse en la Diócesis de Cascais, desde donde acudirán a participar de los diferentes actos en la capital portuguesa. Especialmente, de aquellos presididos por el papa Francisco. Parte de esas actividades son las catequesis (Rise Up) de habla hispana, que estarán dinamizadas por obispos de las diferentes diócesis españolas. Entre ellos, don César, que abordará la celebración del Sacramento del Perdón el día 4 de agosto para, después, celebrar la Eucaristía con los jóvenes que acudan a su catequesis.

Agenda del papa Francisco

El papa Francisco llegará a Lisboa el miércoles 2 de agosto. Allí comenzará su agenda con encuentros oficiales, entre los que mantendrá con Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa, presidente y primer ministro, respectivamente, del país vecino.

Entre todos los actos de los que participará el Santo Padre, uno de los más esperados tendrá lugar el 5 de agosto. Será entonces cuando se traslade hasta Fátima para visitar el santuario y rezar un Rosario con jóvenes enfermos. Tanto la vigilia de ese mismo sábado, como la Eucaristía de clausura del domingo 6 estarán presididas por el pontífice en el parque Tejo, donde se congregarán todos los jóvenes desplazados a Lisboa para rezar junto a Francisco.

Jornada Mundial de la Juventud

La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Además, es una peregrinación, una fiesta de la juventud, y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y solidario. A pesar de su identidad claramente católica, está abierta a todos, tanto a los más cercanos a la Iglesia, como a los más distanciados.

En 1984, el papa san Juan Pablo II quiso organizar un encuentro el Domingo de Ramos, en Roma, para celebrar el jubileo de los jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención 1983-1984. Se esperaban 60 mil peregrinos, pero respondieron a la llamada 250 mil, provenientes de muchos países.

La experiencia fue tan significativa para la Iglesia que el Santo Padre decidió repetirla el año siguiente. Durante ese encuentro, 300 mil jóvenes se dirigieron a las iglesias de la ciudad para participar en momentos de oración y de catequesis, reuniéndose después en la plaza de San Pedro para participar en la celebración con el Papa. Ese mismo año de 1985, san Juan Pablo II escribe una Carta Apostólica a los jóvenes del mundo entero y anuncia, el 20 de diciembre, la institución de la Jornada Mundial de la Juventud.

En 1987 presidió la primera edición internacional en Buenos Aires, una cita que congregó a más de un millón de jóvenes, principalmente argentinos, aunque también procedentes de otros rincones del mundo.

La cercanía geográfica, la obligación de aplazar a este año la cita en Lisboa (la última JMJ fue en 2019 en Panamá) y el ánimo de los jóvenes pueden ser los factores que expliquen el gran interés de esta cita en Lisboa. Cabe destacar que España encabeza la lista de peregrinos enviados a la JMJ con 75.000, más incluso que el anfitrión, Portugal. La capital lusa acogerá entre el 1 y el 6 de agosto en torno a 600.000 peregrinos provenientes de alrededor de 200 países.