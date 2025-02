En llamas el coche del alcalde de San Cristóbal (Segovia), junto a otros tres vehículos más

Buen susto se han llevado esta madrugada los vecinos del municipio segoviano de San Cristóbal. A la una de la madrugada han comenzado a arder cuatro vehículos que estaban aparcados en la calle. En estos momentos la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna causa sobre el origen del fuego.

Uno de los coches quemados ha sido el del alcalde del municipio, Oscar Moral, quien ha confirmado en COPE que no se descarta ninguna hipótesis. "Ojalá sea de un modo fortuito y si no ha sido de un modo fortuito, se pueda encontrar a los responsables".

Dentro de la desgracia que supone que ardan cuatro coches en el municipio -entre ellos el suyo- ha agradecido que no hubo más daños que los materiales. La fachada de la vivienda que estaba próxima a los coches, también se ha visto afectada.

Al lugar de los hechos acudió el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Segovia, quienes apagaron el fuego que calcinó los cuatro vehículos mencionados.

la investigación del origen del fuego

"En algún momento parecía que también ardía una zona del suelo por lo que pudiera no ser fortuito". En declaraciones a COPE, Óscar Moral, no ha descartado ninguna causa. No puede confirmar nada sobre el origen del fuego ya que es la Guardia Civil la que está llevando la investigación del caso.

Moral ha explicado que junto con el informe de los bomberos, también se están recopilando los videos de los testigos en el momento del inicio del incendio en los coches, así como la grabación de las cámaras del Ayuntamiento que controlan las salidas y entradas al pueblo. Oscar Moral ha informado que desde la posición de los vecinos poco pueden hacer, más allá que "facilitar todo su trabajo en la medida de lo posible y esperar a que tengan resultados y nos los trasladen".