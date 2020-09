El Juan Bravo reabre para el último cuatrimestre del año

La actividad regresa al Teatro Juan Bravo de la Diputación en el último cuatrimestre del año, con la obra ‘Perfectos desconocidos’ y una apuesta decidida por la cultura segura, como ha destacado el vicepresidente primero y diputado de Cultura, José María Bravo. La reapertura tendrá lugar el 27 de septiembre y se hará adaptando la seguridad del Teatro a la nueva normativa. Para ello, entre otras medidas, el Juan Bravo ha incorporado un sistema que permite llevar a cabo la desinfección del recinto en un periodo reducido de tiempo. La Diputación ha adquirido una máquina nebulizadora, que puede completar esa acción en todo el recinto en apenas dos horas, según Bravo.

En cualquier caso, la pandemia no ha afectado únicamente a la reducción de aforos o la adopción de medidas de seguridad sanitaria, y así lo recordaba también José María Bravo, antes de anunciar una programación marcada por la limitación de presupuesto que, no obstante, no perderá calidad y que continuará siendo variada y tendrá al público familiar como especial protagonista.

Entre las citas pensadas para el público adulto destacan, además de la ya mencionada ‘Perfectos desconocidos’, la también adaptación teatral de la novela de Mario Vargas Llosa, ‘La fiesta del chivo’, protagonizada por Juan Echanove, que tendrá lugar el 26 de diciembre, y la obra ‘La isla’, dirigida por Juan Carlos Rubio e interpretada por la segoviana Gema Matarranz. De Matarranz, que visitará el Teatro el 6 de diciembre, el presidente accidental subrayaba que “es siempre un honor que se suba a las tablas del Juan Bravo” y anticipaba que, al igual que hizo ya hace un par de años con la obra ‘Lorca, la correspondencia personal’, volverá a emocionar al público con una isla que figurará en un cartel en el que también se encuentran los montajes teatrales ‘La sumisión y el porvenir está en los huevos’, ‘Caravan’ y ‘Bodas de sangre’, la pieza de Federico García Lorca en una versión de Guetto 13-26. Además, en cuanto a lo que se refiere al teatro, el Juan Bravo volverá a ser sede durante el mes de noviembre de la Muestra Provincial de Teatro.

Por lo que respecta a la música, José María Bravo también anunciaba para el día 25 de octubre la presencia de acento segoviano sobre las tablas; el del trombonista segoviano Víctor Correa, quien tras una larga estancia fuera de la provincia ha regresado para dar a conocer su inmersión en la escena internacional del jazz. También entre el jazz y el r&b, el ‘Padrino del swing’, Ray Gelato llegará a Segovia acompañado por The Giants para tocar en la víspera de San Frutos.

Y mientras los mayores disfrutan con el jazz, los más pequeños tendrán la oportunidad de descubrir las grandes canciones de rock adaptadas a un formato a su medida con ‘El rock suena en familia’, un concierto con temas de Queen, The Ramones o The Rolling Stones, para ser disfrutado de forma intergeneracional y que, junto a ‘Ebook’, el montaje de Spasmo Teatro que repasa la vida del libro, desde los pergaminos hasta su modelo digital, son las dos grandes apuestas del Juan Bravo para disfrutar en familia. A ellos hay que sumar, además, títulos como ‘Bricomanazas’, ‘La leyenda de Sally Jones’, ‘Los imperios de la luna’ o ‘El tesoro de Barracuda’, que mostrarán a los niños la importancia del trabajo en equipo, de la verdad, de la paciencia, de la bondad, la importancia de mirar a los problemas con perspectiva o de saber compartir.

Además, entre los días 21 y 29 de diciembre, el Teatro Juan Bravo celebrará el Ciclo de Teatro Familiar Navideño, que con las obras ‘El Princi-pato’, ‘Único’, ‘El desván de los hermanos Grimm’, ‘El tambor de Cora’ y ‘El viaje de Ulises’ tratará de acercar, una vez más, las artes escénicas al público desde una edad temprana; algo en lo que la Diputación lleva trabajando de forma intensiva en los últimos años.

Para José María Bravo, la apertura del Teatro Juan Bravo, pese a las restricciones, supone “una oportunidad reflexionada y segura que, tanto la sociedad como nosotros, como Administración pública, debemos dar al sector cultural”; un sector que ha sido uno de los grandes damnificados por la pandemia y que, como el turístico, podrá contar desde el Teatro Juan Bravo, con el apoyo de la Diputación.