Una granja de Segovia se rebela contra la crisis del cochinillo con la venta directa al consumidor

La Granja El Pilar, una explotación porcina familiar en Segovia con más de 50 años de historia, ha lanzado una campaña de Navidad de urgencia para vender cochinillos directamente al consumidor. La iniciativa, liderada por Raquel Conde, surge como respuesta a la grave crisis de precios que atraviesa el sector debido a la peste porcina africana (PPA), buscando una vía para garantizar la supervivencia del negocio.

Una crisis que ahoga al sector

La aparición de la PPA ha provocado una sobreoferta de cochinillos en el mercado español, hundiendo los precios. Esta situación ha golpeado duramente a la Granja El Pilar, que había preparado y congelado producto para la campaña navideña. “De repente, el mercado se ha caído y los precios han caído demasiado”, lamenta Conde.

Para una granja que no puede detener su producción, el impacto económico es devastador. Con los animales listos para el matadero y sin compradores, la viabilidad del negocio y el sustento de sus 20 trabajadores se han visto amenazados. “Viendo esta injusticia de precios, y sobre todo, porque ya no me podía quedar con estos otros animales que tenía aquí y que necesitaba hacer caja”, explica sobre su decisión.

Fue una idea loca" Raquel Conde Granja El Pilar

Venta directa como salvavidas

La “idea loca”, como ella misma la describe, fue vender directamente al consumidor final. La propuesta ha tenido una excelente acogida, con un número creciente de cochinillos vendidos cada día a través de su página web. La granja ha organizado puntos de recogida en Madrid, Segovia y Valladolid, consideradas ciudades de kilómetro 0 por su proximidad.

La iniciativa no solo ha recibido el apoyo de los compradores, sino también de otros ganaderos. Conde relata cómo uno de sus socios le transmitió la admiración de otros compañeros del sector: “Raquel, qué pena no poder hacerlo los demás. De verdad, ¿y qué valor has tenido?”.

Qué pena no poder hacerlo los demás. De verdad, ¿y qué valor has tenido" Raquel Conde Granja El Pilar

El futuro y cómo colaborar

El procedimiento de compra se realiza exclusivamente a través de la página web granjaPilar.com, donde el pago debe ser previo. Raquel Conde aclara que no pueden aceptar dinero en los puntos de entrega ni hacer repartos a domicilio por limitaciones legales. “Quiero que quede claro que no nos lo permite la ley”, subraya.

Ante la incertidumbre sobre la duración de la crisis de la PPA, la venta directa podría convertirse en un modelo de negocio permanente. “Tenemos que buscar el método de subsistir”, afirma Conde, reafirmando su compromiso con sus empleados y con un sector primario a menudo desprotegido. “Detrás de todas las granjas y agricultores hay un gran trabajo los 365 días del año”, concluye.