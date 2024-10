La emotiva historia de Carlos, el segoviano que cuida de su mujer sin movilidad ni habla y con alzheimer: "Por amor"

"Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida". Esta es la declaración que confirman dos personas cuando se unen en sagrado matrimonio. La historia que vamos a conocer a continuación es el claro ejemplo de mantenerse juntos en la salud y en la enfermedad.

El matrimonio de Carlos, 83 años, y Maribel, 81 años, desde 2003 lleva haciendo frente a una situación realmente complicada. Hace 21 años a Maribel le diagnosticaron alzheimer, una enfermedad que fue evolucionando hasta tal punto de perder la movilidad y el habla. Su estado de salud se agravó cuando en 2013 le detectaron hidrocefalia. En ese momento su marido Carlos, ante el temor de no saber si podía hacer frente a todas las necesidades que iba a demandar su mujer, buscó una residencia. Para su sorpresa, todas las residencias de nuestra provincia estaban ocupadas y, dado que el tiempo de espera era de 5 meses, decidió adaptar su casa y su vida al cuidado de Maribel. Es aquí donde comienza esta bonita historia que nos ha contado el propio Carlos en COPE

la compra de una grÚa y una cama articulada

Tras perder Maribel la movilidad, Carlos detectó que su casa necesitaba unas modificaciones como por ejemplo, cambiar la bañera por un plato de ducha. Afortunadamente su vivienda es de una sola planta, pero aún así Carlos precisaba una ayuda para poder mover a su mujer. Viendo que a pulso se iba a terminar haciendo daño, buscó en internet una grúa eléctrica que resultó ser, según afirma, "la mejor inversión que he hecho en mi vida". Seguidamente vino la silla de baño y una cama articulada que utilizó su madre y poseía su familia.

un día a día centrado en su mujer

Carlos se despierta todos los días a las 5:45 para atender a otros deberes personales y preparar el desayuno a Maribel a las 7:10. Es importante dejar un margen entre comidas y es por este motivo por el que ambos madrugan. Tras el desayuno, Carlos le suministra las diferentes medicaciones, siguiendo las instrucciones de los profesionales sanitarios.

Trata con mucho cariño y delicadeza a su mujer, reconociendo que, "mi carácter no es este, pero los años me han ido poniendo en el sitio que me corresponde".

Hay muchos momentos que Maribel, a causa del alzheimer, tiene las puertas de su cerebro cerradas y por eso Carlos tiene la llave de la paciencia para, como dice él, "esperar a que se abra alguna puerta".

la familia que han formado

No es el primer revés de la vida que reciben. Carlos y Maribel sufrieron la pérdida de su hija a los cuatro días de nacer. Tuvieron cuatro hijos más que ayudan a su padre en el cuidado de su madre diariamente. Reconocen que no llegan al nivel de perfeccionamiento de su padre, pero Carlos es consciente de lo importante que son.

Además Carlos lleva la contabilidad, el coro y la liturgia de la parroquia de Palazuelos de Eresma de donde es natural.

unidos en la salud y en la enfermedad

La gracia sacramental del matrimonio es lo que le ha dado fuerzas a Carlos para seguir luchando día a día por su mujer, y es Dios el que le da la fuerza para cumplirla, tal y como ha explicado en COPE ya que, "son cosas que no se dicen en vano y tú quieres cumplirlo, pero necesitas otras fuerzas del de arriba". Le ayuda a tener esa paciencia, dedicación, a no cansarse, "si el de arriba no me ayuda yo caigo".

Tal es la importancia de los cuidados de Carlos a su mujer, que hay muchos que piensan que Maribel encuentra en su marido las fuerzas para seguir adelante. De hecho Carlos ha contado en COPE que un médico le confesó que "si no hubiera sido por tu trato, a tu mujer ya la tendrías en el cementerio"

carlos será reconocido en la cuarta edición de los premios de cope segovia

El 6 de noviembre en el Teatro Juan Bravo de Segovia Carlos Sanz, en la Cuarta Edición de los Premios Solidarios de COPE Segovia, recibirá la distinción 'Historia de Superación y Valores Humanos', al ser el protagonista de esta historia que ha conmocionado a los segovianos.