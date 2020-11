La diócesis de Segovia, el Ayuntamiento y el mundo empresarial envían un mensaje de optimismo ante la pandemia

El obispo de Segovia ha animado a vivir el día a día, dentro del panorama actual, con "trabajo, responsabilidad y esperanza" para hacer todo lo posible que ayude a superar la actual situación. En ese sentido, monseñor César Franco ha animado a mirar "con positividad" el futuro, aunque con responsabilidad, ya la salud es el "don más grande que tenemos". Por eso, el prelado ha exhortado a cumplir las recomendaciones sanitarias.

Mensajes que monseñor Franco ha dejado con motivo de su intervención en el programa especial que ha llevado a COPE Segovia hasta El Palacio de Segovia, en la plaza de San Esteban y en el interior del palacio episcopal, que recupera así la actividad hostelera. Lo ha hecho desde la apertura del pasado 29 de septiembre y el obispo ha calificado el arranque de iniciativas en estos tiempos como un "aliento de esperanza" y un motivo de alegría.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que el complejo pueda volver a contar pronto con el museo de arte sacro abierto al público. Una oferta global para garantizar la conservación del edificio, puesto que la guarda de su patrimonio es uno de los cometidos de la Iglesia, como ha recordado el prelado. En ese museo se reúne orfebrería de plata, a partir de piezas cedidas por las distintas parroquias de la diócesis, que conservan la propiedad de esos elementos.

En cuanto al futuro alrededor de la pandemia, don César ha puntualizado que, sin ser profeta ni epidemiólogo, sí confía y pide "a Dios" que "esto pase pronto" para poder regresar a la normalidad. Y ante las manifestaciones populares ligadas a fiestas religiosas que se aproximan, como el puente de la Inmaculada o el periodo navideño, monseñor Franco ha relatado cómo, a pesar de que el coronavirus ha obligado a suprimir ciclos como la Semana Santa, se han ido "abriendo otras puertas", con la posibilidad de celebrar la Misa Crismal en otra fecha, un funeral en la Catedral por los difuntos que ha dejado la pandemia o un Novenario en honor a la Virgen de la Fuencisla, también en la seo, aunque sin cortejos de traslado por la calle.

En esa idea de mirar hacia adelante ha coincidido el CEO de El Palacio. Un mes después de haber abierto las puertas y de que las calificaran como "locos" por hacerlo en estas circunstancias, Octavio Llamas ha animado a afrontar lo que viene con "fe, esperanza y caridad". Fe porque "hay que creer en las cosas", puesto que "si se quiere y se trabaja, se puede". Esperanza porque esta situación "algún día tendrá fin". Y caridad porque, la humanidad ha superado los problemas cuando han estado "todos juntos". Por eso, ha llamado a pensar en positivo, como vía para "salir de esto y salir bien".

En cuanto al proyecto hostelero, ha asegurado que El Arreglao va a potenciar "el tardeo", con croquetas a un euro a partir de las cuatro de la tarde. Además, en El Tragaldabas va a haber un 30% de descuento. Y de cara al periodo navideño, se instalará un gran árbol de Navidad en el patio del palacio episcopal. También un belén en los Jardines del Romántico. Y se convocará un concurso de redacción para los más pequeños.

También en la idea de afrontar la situación actual con optimismo y en la necesidad de ser responsables con las recomendaciones sanitarias han incidido tanto la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, como la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de la capital, Gina Aguiar, que además han valorado la valentía de poner en marcha un negocio hostelero en las circunstancias actuales, en una ciudad con un sector turístico tan potente.

En ese paso adelante ha hecho hincapié también el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, que además ha lamentado la previsión de contratación que maneja la patronal de cara a la campaña navideña y que se presenta claramente a la baja respecto a años anteriores en la provincia. Igualmente, Ortega ve bien la posibilidad de que los establecimientos de hostelería puedan repartir comida a dimicilio más allá del toque de queda, impuesto en Castilla y León a partir de las diez de la noche.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria y consejero delegado de Octaviano Palomo, Pedro Palomo, ha valorado el papel del sector primario y de la industria agroalimentaria dentro de esa pandemia, como garantes del suministro. No en vano, se consideran sectores esenciales de actividad, por lo que no pararon en lo más duro del confinamiento. Eso ha permitido, en cierto modo, sortear de mejor manera la afección económica que otros sectores de actividad. No obstante, observan con cautela lo que puede dar de sí esta nueva ola del coronavirus, que llega tras campañas importantes en el campo, como la vendimia o las de patata y fresa.