Detenido en Segovia con más de 100 videos de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Segovia a un hombre de 29 años acusado de tener material de pornografía infantil. La operación, nombrada como KIK@, forma parte de la lucha contra este tipo de delitos.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo gracias al trabajo del Grupo de Delitos Tecnológicos de Castilla y León y a la colaboración internacional del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que resultó clave para identificar al sospechoso.

La detención se produjo el 25 de septiembre en una localidad segoviana, donde la Policía registró la vivienda del acusado. Allí intervinieron dos teléfonos móviles con más de un centenar de archivos de pornografía infantil, algunos de ellos especialmente graves por su carácter degradante para las víctimas.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Santa María la Real de Nieva.