Descubre la mejor alternativa de placas solares para ti

Descubre las opciones disponibles para la instalación de paneles solares y cómo pueden adaptarse a tus necesidades energéticas y económicas. En el mundo de la energía solar fotovoltaica, existen diversas formas de aprovechar el sol para generar electricidad. Cada modelo de instalación ofrece beneficios específicos y requiere diferentes procesos de legalización y conexión. A continuación, Jesús Ángel García, de Ingeniería Garmon, explora los principales modelos de instalación de paneles solares fotovoltaicos que puedes considerar.

Solar de Autoconsumo (Sin Límite de Potencia)

El autoconsumo es la forma más eficiente de ahorrar y maximizar la inversión en una instalación fotovoltaica. Con este modelo, evitamos el consumo directo de la red de la compañía eléctrica, ahorrando el coste de los kWh que generamos y consumimos. Dependiendo de sus características, estas instalaciones requieren legalización tanto en la Industria como en el Ayuntamiento local.

Solar de Autoconsumo con Compensación (Hasta 100 kW) Requieren acceso a la red de la distribuidora

Este modelo permite compensar la energía consumida en horas no solares con la energía producida en horas solares y no consumida. Es ideal para quienes buscan maximizar el uso de su energía solar, necesitando acceso a la red de distribución. La compensación de energía no puede generar ganancia económica para el cliente y solo se permite para instalaciones de hasta 100 kW.

Solar de Autoconsumo con Venta (Sin Límite de Potencia) Requieren acceso a la red de la distribuidora

Similar al modelo de compensación, pero en este caso, los kWh volcados a la red se pagan a precio de mercado. Requiere más trámites, incluyendo la modificación del epígrafe de la sociedad y una serie de gestiones con la distribuidora y Red Eléctrica.

Solar Comunitaria o Colectiva Requieren acceso a la red de la distribuidora

Permite asociar suministros a no más de 2.000 metros de la instalación solar, compartiendo la energía generada. Es común en ayuntamientos y comunidades de vecinos. Un ejemplo notable es la instalación en la c/ Francisco Suárez, en Valladolid, con tres instalaciones de 100 kW cada una.

Solar Solo Venta: requieren acceso a la red de la distribuidora

Estas instalaciones, conocidas como huertos solares, están destinadas exclusivamente a la venta de la energía generada. Requieren acceso a la red de la distribuidora y están orientadas a empresas o grupos inversores.

Solar Aislada

Se implementa en lugares sin acceso a la red de la compañía distribuidora, incluyendo baterías de acumulación y, a menudo, grupos electrógenos. No requiere trámites con la compañía distribuidora, pero la legalización en Industria y Ayuntamiento es obligatoria.

Ingeniería Garmon: Tu socio en Energía Solar

Ingeniería Garmon ofrece asesoramiento especializado para ayudarte a elegir el modelo de instalación que mejor se adapte a tus necesidades energéticas y económicas. Nos encargamos de todos los trámites necesarios, desde el análisis de la inversión hasta la puesta en marcha y el mantenimiento de las instalaciones, garantizando su correcto funcionamiento y eficiencia.

