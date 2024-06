¿Cuál es el balance del primer año de gobierno de Mazarías en Segovia?: "A pesar de todo"

Este 17 de junio se ha cumplido un año de la toma de posesión de José Mazarías como alcalde de Segovia, tras la victoria que el PP había cosechado en las elecciones municipales de mayo. Los populares recuperaban el bastón de mando de la ciudad después de que Ramón Escobar lo dejase en 1999. A partir de ahí, pagaron su decisión de ceder la Alcaldía a Unión Centrista, que la ocupó cuatro años, antes de dar paso a dos décadas de alcaldes socialistas. Mazarías ha hecho balance, remarcando el tiempo que los doce representantes que obtuvo el PP en los comicios del año pasado, han perdido, dice, ante la situación encontrada.

José Mazarías, alcalde de Segovia, muestra el bastón de mando









En esa línea se ha referido a una ausencia de gestión anterior, escasez de personal, desmotivación entre el existente, falta de presupuestos actualizados... lo que le ha llevado a asegurar que no se partía de cero, sino “de mucho más abajo”. Sin embargo, ha lanzado el siguiente mensaje: "a pesar de todo, lo conseguiremos".

"Aniversario de un desastre"

El alcalde no ha sido el único que ha querido calificar este primer año de mandato corporativo. La portavoz del principal grupo de la oposición, y su antecesora en el cargo, la socialista Clara Martín, ha ofrecido igualmente un resumen. Martín lo ha calificado como el “aniversario de un desastre”, achacando a Mazarías una “obsesión” por borrar toda huella socialista y por mantener únicamente, según ella, proyectos heredados de la etapa socialista. Echa de menos un plan de choque en Urbanismo y sitúa a Cultura como el departamento más damnificado del acceso del PP al gobierno de la ciudad.









También ha apuntado la portavoz del PSOE al pacto firmado con Vox pero que no entró en vigor. "Nos quedan tres años de esto", ha agregado. Precisamente, sobre si mantiene voluntad de que ese documento entre en vigor, el alcalde ha manifestado desconocer "lo que va a hacer mañana".

"De ilusión a decepción"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La portavoz municipal de Ciudadanos también ha hecho balance del primer año de mandado corporativo del PP en el Ayuntamiento de la capital. Noemí Otero afirma que, en doce meses, se ha pasado "de la ilusión a la decepción". La representante naranja en el grupo mixto explica que el alcalde, José Mazarías, ha apurado ya un cuarto del periodo sin que se note un solo cambio sustancial en la ciudad.

Ha enumerado que no se ha creado un parking disuasorio, no se ha avanzado en una nueva estación de autobuses, no se han limpiado todos los imbornales, no se ha elaborado un nuevo pliego para contratar la ORA, no hay una nueva ordenanza para terrazas, no se han creado las Brigadas de Actuación Rápida, no ha habido intervenciones de calado en los polígonos industriales ni en los barrios incorporados, no se ha solucionado el aparcamiento junto a Segovia-Guiomar o el hecho de que Urbanismo conceda, de media, una licencia semanal, según Otero. Después de haberse conocido el acuerdo firmado y no aplicado con Vox, ¿a la concejala de Ciudadanos se le ha ofrecido en este año un pacto? Afirma que así es.

"Resquemor"

¿Y el alcalde? ¿Confirma que se ha efectuado ese ofrecimiento a la edil naranja? ¿Lo desmiente? Porque observa “resquemor” en Noemí Otero por no haber sido invitada a entrar en el equipo de gobierno al comienzo del mandato corporativo. Mazarías reitera que su voluntad es dialogar y buscar encuentros con todos los grupos políticos.









Otero también ha recordado su abstención para permitir que salieran adelante asuntos como la Zona de Bajas Emisiones o la propuesta de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para este año. En este último caso, con la condición de crear una mesa que una a técnicos y políticos para estudiar la propuesta para el próximo año. Y Noemí Otero ha reconocido avances para que esa mesa se reúna este mes de junio.