'Como si no hubiera pasado nada', la exposición de Eugenio Ampudia en el Palacio Quintanar

El Palacio Quintanar, centro de innovación y desarrollo para el diseño y la cultura, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, acoge la exposición ‘Como si no hubiera pasado nada’ de Eugenio Ampudia, artista conceptual que, a través de obras audiovisuales, plásticas, fotográficas y otros medios, cuestiona percepciones, realidades y cánones impuestos, jugando a su vez con los espacios expositivos y el público de una manera interactiva.

La apertura al público de la muestra tuvo lugar el pasado viernes con la presencia del autor, Eugenio Ampudia; del delegado territorial de la Junta en Segovia, José Luis Sanz Merino; de la comisaria de la exposición, Blanca de la Torre, de la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Ruth Llorente, y del gerente del Palacio Quintanar, Gianni Ferraro.

‘Como si no hubiera pasado nada’ es una muestra retrospectiva del trabajo de Ampudia. A lo largo de la exposición se pueden observar obras de todo tipo de formatos, desde dibujos y fotografías a obras audiovisuales o esculturas cinéticas. Este conjunto de obras no sólo se centra en la evolución del trabajo de este artista, sino que también reflexiona sobre los discursos de actualidad y sobre cómo se relacionan entre ellos. Cuestiona las lentes a través de las que se percibe el mundo y propone un punto de vista que, valiéndose de sus obras de arte, busca nuevas percepciones sobre argumentos de sobra aceptados en la sociedad actual. Las obras de Ampudia interactúan de manera activa con los espacios expositivos del Palacio, los desafían y los alteran de manera continua, concibiendo nuevos recorridos y conceptos. En consecuencia, el espectador podrá visitar una muestra cambiante, abierta a nuevas visiones e ideas.

En palabras de la comisaria, Blanca de la Torre: “La muestra se estructura en ámbitos que hemos venido a denominar ‘cámaras’, en referencia a las salas de palacios como el del Quintanar, considerando la idea de palacio como espacio de poder configurador del gusto y la narrativa hegemónicos. De este modo, la exposición se conforma como un paisaje multidimensional”.

Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958)

Ampudia es uno de los artistas españoles más reconocidos en la actualidad. Su trabajo multidisciplinar recibió el Premio AECA al mejor artista español vivo representado en ARCO18 -que ya obtuvo en 2008- y el Premio ARCO-BEEP, Colección de Arte Electrónico. También en 2008, recibió la beca ‘The Delfina Foundation’ (Londres). Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica, en los procesos artísticos, el artista como gestor de ideas, el papel político de los creadores, el significado de la obra de arte, las estrategias que permiten ponerla en pie, sus mecanismos de producción, promoción y consumo, la eficacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y experiencia de quien las contempla e interpreta.

Las obras de Eugenio Ampudia se han expuesto internacionalmente en lugares como ZKM, Karlsruhe, Alemania; Jordan National Gallery of Fine Arts, Ammán, Jordania; Museo Carrillo Gil, México; Boston Center for the Arts, Boston (MA), Estados Unidos; Ayala Museum, Manila, Filipinas; la Whitechapel de Londres; La Real Academia de España en Roma; en Bienales como la de Singapur, La Habana, o la Bienal del Fin del Mundo. Y forma parte de colecciones como la de MNCARS, MUSAC, ARTIUM, IVAM y La Caixa, entre otras.

La exposición ‘Como si no hubiera pasado nada’ puede visitarse en el Palacio Quintanar hasta el 5 de noviembre, en el horario de apertura del centro: de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 15.00 horas. Los lunes y martes permanece cerrado. La entrada es gratuita.