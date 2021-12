El Ayuntamiento de Segovia mantiene la Cabalgata de Reyes, con algunas adaptaciones

El Ayuntamiento de Segovia sigue adelante con su idea de desarrollar la Cabalgata de Reyes en la tarde del 5 de enero. A pesar de que Segovia aparece como una de las provincias de la región con un aumento de la incidencia más preocupante, el concejal de Cultura, Alberto Espinar, ha defendido la importancia de ir recuperando tradiciones y ha recordado el añadido de esta cita, con la ilusión de los niños por medio.

El plan es que la comitiva vuelva a partir del Alcázar, dos años después. En 2020 lo impidió la pandemia y en 2019, las obras en la plaza de la Reina Victoria Eugenia. En la fachada de la fortaleza se proyectará un espectáculo de vídeo-mapping, acompañado de sonido y pirotecnia. A partir de ahí, Melchor, Gaspar y Baltasar se montarán en andas, para avanzar por la calle Daoíz a la Plaza Mayor, donde subirán a las carrozas y se unirá al cortejo el espectáculo que abrirá el grupo, con un gran caballo alado.

Desde allí, continuarán su recorrido hasta descender por la calle San Juan hasta los pies del Acueducto, con otras dos novedades: no habrá recepción individual a los niños, para evitar contagios, y ese punto final del recorrido se traslada desde la plaza del Azoguejo a la plaza de la Artillería. Es decir, al otro lado de los arcos, para ganar amplitud, según el edil.

En cuanto a esa posible aglomeración de personas, en la plaza de la reina Victoria Eugenia, en el inicio de la Cabalgata, no se rebasarán los 1.700 espectadores, según ha apuntado Alberto Espinar. La previsión es que los otros puntos de mayor concentración sean la Plaza Mayor y la plaza Oriental. ¿Se establecerán ahí aforos? Pues según el concejal no... porque no se puede. Y eso a pesar de que otros puntos, como la Puerta del Sol madrileña en la tarde-noche del 31 de diciembre para las Campanadas, sí que van a tener un aforo máximo los próximos días. Pues al igual que sucediera con la Tardebuena, desde el Ayuntamiento evitan restringir la afluencia de ciudadanos en este tipo de ocasiones, apelando únicamente a la responsabilidad de cada uno.

En el cortejo, se espera la partipación de unas 200 personas. No se les solicitará un test de antígenos ni se exigirá estar vacunado. Deberán llevar mascarilla y se les efectuará un control de temperatura antes del inicio, según el concejal de Cultura, que ha apuntado que existe un 'plan b', para recortar el recorrido si fuera necesario y que todo está supetitado a nuevas restricciones que pudiera decretar la Junta en los próximos días.