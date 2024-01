El Ayuntamiento de Segovia no elegiría de nuevo al contratista de la oferta navideña de haber opción

¿Eres de los que creen en los males de ojo? ¿En los gafes? Si es así, probablemente atribuyas ese tipo de circunstancias a lo que pasa con la programación navideña de la ciudad. Te vamos a hablar de un nuevo contratiempo. Y no. No es el relacionado con el fuego que se desataba ayer en la caseta de la churrería de la Calle Real. Hay otro más. El aplazamiento del espectáculo de drones previsto para mañana, día 4. Una coreografía con con luz, color y sonido y más de 200 artefactos... que ha sido pospuesta. Lo ha confirmado la concejala de Turismo, May Escobar, después de que COPE Segovia te lo adelantase este martes, un día antes.

Las previsiones meteorológicas hablan de precipitaciones, con probabilidad de hasta el 90%, y rachas de viento que desaconsejan el despegue. Se ha barajado la opción de retrasarlo a la propia festividad de Reyes, al sábado día 6, pero las previsiones eran peores, incluso con margen para la nieve. Raúl Barba pertenece a la empresa responsable del montaje. Así que se va a buscar una nueva fecha para el espectáculo de drones, que ya no tendrá temática navideña. Todo apunta a que pueda traerse a Segovia el titulado 'Maravillas del mundo' y que se pueda ofrecer antes del verano.

Deflagración en la churrería de la Calle Real

Pero hay que hablar también de ese suceso de la tarde del martes, cuando se produjo una explosión con deflagración y posterior incendio en la caseta de churros de la Calle Real. El exceso de presión en la válvula de una bombona de propano puede ser el origen, según apuntan los bomberos. En ese momento había cuatro personas dentro de la caseta. Un varón, el más cercano a la bombona, sufrió quemaduras de segundo grado en codo y brazo y de primer grado en el pelo y la cara. Otra trabajadora resultó herida en una pierna al saltar al exterior de la caseta. Un tercero sufrió contusiones y el cuarto resultó ileso.

Audio









May Escobar ha recalcado que el contratista encargado de la oferta navideña que engloba el mercadillo, la pista de patinaje o el trenecito cuenta con seguro de responsabilidad civil y que cada uno de los comercios instalados tienen un seguro individual. Además, se ha referido al decreto de Alcaldía para la contratación, que exime al Ayuntamiento en este tipo de supuestos.

Un siniestro que impedirá la reapertura de la churrería en lo que queda de periodo navideño. El desmontaje y retirada de la caseta dependerá de lo que se prolongue la investigación. La concejala ha garantizado que se ofrecerá al resto de grupos municipales toda la información al respecto, aunque ha criticado la actitud de quienes, dice, parece alegrarse del mal.

El foco se orienta al contratista de la oferta navideña. May Escobar ha reiterado que, a la llegada del nuevo equipo de gobierno, nada se había avanzado y que la única alternativa disponible era esta. Pero, dado todo lo que ha ido ocurriendo, ¿está satisfecha con ese contratista? Contesta que no. Por tanto, reconoce que, de haber tenido más tiempo y más alternativas, seguramente ésta no habría sido la elegida. Así pues, afirma que ya ha comenzado el trabajo para preparar el pliego de lo que supondrá la contratación de la próxima oferta navideña. La que arranque en diciembre de este 2024. Incluirá la valoración de si es adecuado volver a instalar elementos junto a la iglesia de San Martín.

Y sobre la oposición, el representante de Segovia en Marcha en el grupo mixto, Guillermo San Juan, apuntaba un posible fraude de ley en la contratación navideña. Algo que ha rechazado de plano la concejala de Turismo, señalando que el proceso ha contado con todos los avales.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La fórmula elegida ha sido la de un contrato menor, cuya cuantía ha quedado ligeramente por debajo de los 15.000 euros que marca como límite la normativa al respecto.

Y sobre si el equipo de gobierno está demasiado centrados en introducir novedades respecto a los periodos anteriores y eso se le está volviendo en contra, la edil sostiene que la ciudadanía espera cambios y que el esfuerzo y trabajo para ello poco puede hacer ante los infortunios y las circunstancias que escapan a su control.

Audio









Así, ha destacado la capacidad de reacción para instalar césped artificial en el Paseo de la Navidad ante el barro originado por las lluvias de las primeras semanas, ha apuntado que espectáculos de drones similares al que estaba programado en Segovia se desarrollaban en territorio madrileña la semana pasada, o llamaba también la atención sobre el anticiclón que reinaba el año pasado en Segovia por estas fechas.