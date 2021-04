La alcaldesa de Segovia no cesará a Gina Aguiar "por mucha presión que haya" y confía en que ella no dimita

La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, afirma que ella no va a cesar a Gina Aguiar, por mucha “presión” que haya, y confía en que la concejala no dimita. Una postura que ha reiterado, remarcando que no se va a mover un ápice de ella, calificando el ambiente como de “presión mediática” y responsabilizando a la oposición de ese clima creado.

Luquero se ha esforzado en censurar que los grupos que piden la salida de Gina Aguiar lo hagan, según ella, por ser el hermano de la edil quien desempeña labores de servicios técnicos en La Cárcel_Centro de Creación mediante contratos menores sucesivos. Sin embargo, el portavoz del PP, Pablo Pérez, destacaba esta semana la profesionalidad de Luis Aguiar y le calificaba como daminificado de las prácticas del departamento de Cultural. Pérez coincidía con los argumentos del portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, al cuestionar los métodos mantenido para esa contratación, en la que la relación fraternal sería un añadido.

Sin embargo, la regidora ha apuntado que los grupos “embarran” la situación por mantener un “enjuiciamiento público”, ha dicho, a Gina Aguiar, cuyo único defecto, según Luquero es el trabajo incansable. Es sabido que Izquierda Unida, socio de gobierno de los socialistas, también mantiene la postura de que la edil debe dejar la Corporación. Entonces, ¿sus socios también embarran? Su respuesta: en el audio que acompaña a este texto.

¿Qué le parece entonces que el otro grupo político que está presente en su equipo de gobierno esté situado en esa demanda respecto a Gina Aguiar? Pues Luquero explica que son “diferentes” y que en este tema, como en otros, difieren también.

Ante esa postura tajante de la alcaldesa, decidida a que Aguiar continúe en su equipo de gobierno, todo apuntaría a que se llegaría al Pleno de este mes con la moción anunciada por el PP para pedir su salida. Los grupos se posicionarían y votarían. Según han reiterado en Izquierda Unida, con las circunstancias actuales y si esa iniciativa pasase solo por pedir esa dimisión, ellos votaría a favor. Un caso que, si se da, a la alcaldesa no le agradaría.

Luquero también ha justificado el comunicado en el que el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, ha cargado contra todos los que han pedido la dimisión de Gina Aguiar, excepto en el caso de Izquierda Unida, a quien ha evitado citar. La alcaldesa entiende la de Aceves como una reacción humana. La regidora parece estar, pues, de acuerdo con los términos empleados en su texto por el líder de los socialistas segovianos. No se puede ser cándidos llegados a este punto, parece sostener Luquero.

Entre esas otras administraciones sobre las que sembraba la duda José Luis Aceves se encuentra la Diputación. El presidente de esa institución, Miguel Ángel de Vicente, se mostraba dispuesto, en declaraciones a COPE, a hacerle un regalo al secretario general del PSOE en la provincia: unas botas de agua, ya que se mete “en todos los charcos”. En ese sentido, De Vicente ha animado a Aceves a que, si tiene argumentos en los que basar esa duda acerca de los procesos de contratación realizados por la Diputación, acuda al juzgado.