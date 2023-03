La presidenta de la Cámara de Comercio propone el esfuerzo como la clave de éxito en cualquier ámbito

La Cámara de Comercio e Industria de Segovia es una de las entidades que se ha aliado con COPE Segovia de cara al II Encuentro de Emprendedoras, que se desarrolla el 29 de marzo, bajo el lema 'Rompiendo barreras'. La presidenta de la institución cameral, María José Tapia, ha confirmado que siempre estarán detrás de cualquier iniciativa que fomente el emprendimiento y el networking.

Además, en los micrófonos de COPE Segovia, ha recordado que la primera edición del encuentro supuso un momento especial y emotivo para ella, porque fue cuando se enteró de que sería la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio e Industria de Segovia. Al conocerse la noticia, muchas de las participantes le comentaron que así ella misma rompía una barrera, algo que ella ha conectado precisamente con el lema de la segunda edición del evento. No obstante, Tapia ha explicado que no se ha planteado haber roto barrera alguna. A pesar de reconocer que pueda existir alguna, aconseja "simplemente avanzar, sin mirar", de modo que posiblemente así se quiebren esos obstáculos, pero sin plantearse siquiera su existencia.

Igualmente, ha valorado el alto número de emprendedoras segovianas. De "titanas", como las define. Y ello pese a no contar a veces con la visibilidad merecida. En eso los hombres llevan la delantera, aunque según María José Tapia por una cuestión de tiempo en cuanto a la dedicación a puestos de responsabilidad empresarial. Aunque avisa que las mujeres "venimos pisando muy fuerte", debido a la cultura del esfuerzo que atesoran. Así, se reconoce en una generación "que aún tiene mucha cultura" de ese tipo y rememora que, cuando cumplían los 16 ó 18 años, "no sé si necesitábamos trabajar o no", pero "no nos planteábamos que no fuera así". Por eso, "nuncia se nos han caído los anllos" por hacer cualquier cosa y, producto de ello, ahora llegan los frutos. Otro de los conceptos que maneja es el de "sumar sin hacer ruido", ya que "no hacemos las cosas por aparentar" sino por "aportar, crecer".

Comisión del talento femenino

Precisamente, la Cámara de Comercio impulsa una comisión del talento femenino, que este martes ha desarrollado una mesa del deporte en el Teatro Juan Bravo, reuniendo jóvenes alumnos segovianos. Mesa moderada por la presidenta de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, Elena Gutiérrez, y que ha contado con la participación de las deportistas segovianas Idaira Prieto, Carla de la Fuente, Inés de Benito, Estela García, Mónica González y Marta González. María José Tapia ha subrayado "la cantidad" de talento deportivo que reúne Segovia, apuntando la posibilidad de que, en términos estadísticos, "supere otras provincias". Por eso, "nos ha costado mucho seleccionar".

La presidenta de la Cámara ha insistido en que, también, el objetivo de esta iniciativa ha sido transmitir la cultura del esfuerzo. Y es que "ser deportista y ser profesional exige un trabajo muy duro, constancia y esfuerzo". Convencer a los jóvenes de que pueden lograr cualquier cosa que quieran en la vida, con dedicación y esfuerzo.