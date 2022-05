Milagros eucarísticos por el mundo.

«El bien que un adulto hace a un joven permanecerá para siempre. Cada palabra, cada gesto, permanecerá en su corazón y cuando llegué el momento volverá generando frutos». Esta es la inspiradora frase de trabajo diario de Silvio Catterina, quien trabaja a diario con jóvenes con problemas de adaptación social y que da pie para hablarles hoy en El Espejo de Carlo Acutis, un adolescente italiano a quien una grave y rápida enfermedad le llevó al lado de Padre a la edad de 15 años. Hoy la Iglesia lo venera como beato y es ejemplo para nuestros jóvenes. En próximas jornadas, tendremos la oportunidad de conocer la interesante obra que acometió en su corta pero fructífera vida en la catedral de Segovia.

De ello nos habla Emilio Montero, que da un repaso a la vida de este reciente beato italiano, quien se dedicó a documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo. A partir del 17 de mayo, una serie de paneles informativos con fotografías y documentos históricos nos acercarán este meritorio trabajo de alguien que, aunque no llegó a conocer la tradición de la Catorcena en nuestra ciudad, hizo mucho por extender el culto eucarístico entre los fieles. La última y verdadera intención de esta exposición, en palabras de nuestro invitado, es invitar al público a tener un encuentro con Jesús Eucaristía.

El patrimonio de la diócesis de Segovia está de enhorabuena. Practicándose unas tareas de restauración, nos ha sorprendido la buena noticia del hallazgo de una buena talla de Salzillo, el notable escultor murciano. Villacastín es la afortunada localidad y su templo, dedicado a san Sebastián, quien ha custodiado sin saberlo esta obra tan importante. Clara Delgado, la restauradora y descubridora de la firma inconfundible del imaginero, nos da todos los detalles en nuestro micrófonos: la emoción al ser consciente de lo que se tenía entre manos, la exhaustiva intervención a la que se ha sometido la talla, merecedora de un acabado afinado dado su origen, y algunas particularidades propias del tallista murciano, como la de emplear ojos de cristal vaciados. Esta talla de Salzillo se suma a la del mismo autor (un niño Jesús) catalogada en la iglesia de los Misioneros Claretianos de la ciudad.

Mayo, mes de María y del rosario de la Aurora que se celebra los sábados en el santuario de la Fuencisla. Nos visita en el estudio Ángel Miguel Alonso, rector del mismo y coordinador de la actividad que se viene celebrando desde 2013, en la que las parroquias y unidades pastorales de la ciudad se turnan para organizar este culto especial a la Virgen. Don Ángel —y todo el equipo de El Espejo también— invita a los segovianos a madrugar y llegarse a las Peñas Grajeras aprovechando la bondad del tiempo para orar junto al trono de la patrona de Segovia.

En la sección de El Laico ante el Espejo, se nos propone una reflexión sobre la guerra de Ucrania, que casi la hemos convertido en una rutina en nuestro «consumo» diario de noticias. Ojalá no nos dejemos arrastrar por ella ni por la propaganda asociada a todo conflicto bélico. Alejémonos de visiones estratégicas interesadas y acerquémonos a aquello que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, ¿cómo les está yendo a las familias ucranianas que han venido a nuestro país? ¿Qué más podemos hacer por ellas? Nos siguen necesitando, aunque ya no salgan tanto en las noticias. La guerra diaria de ofrecer lo mejor que tenemos a los demás no debe de acabar nunca.