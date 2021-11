El Espejo de La Iglesia en Segovia 19 11 21

Todos los viajes, por largos que sean, comienzan por un primer paso al que se suceden otros que nos harán acercarnos a la meta deseada. Hacemos camino, dejamos huellas. El camino al sacerdocio, largo y difícil como el de la vida, también. Este domingo, uno de nuestros seminaristas mayores va a dar un paso casi definitivo, simbólico y a la vez real, en ese trayecto. Alberto Janusz Kasprzykowski tiene clara su vocación y este domingo 21 de noviembre va a ser admitido a las órdenes sagradas. ¿En qué consiste este llamamiento y cuáles son los elementos de su ritual? Nos lo explica su protagonista juntamente con sus sensaciones a las pocas horas de jalonar de esta manera su camino personal de servicio a los demás. Enhorabuena, Alberto.

Más largo e histórico ha sido el que ha recorrido en el último siglo Nuestra Señora la Soledad Dolorosa de la parroquia de Santa Eulalia de la capital. Hace ahora cien años que la imagen protagonizó su primera procesión penitencial por las calles de Segovia. Una devoción con una huella marcada en este antiguo arrabal de la ciudad. Su hermandad no quiere que la efeméride pase desapercibida y desea compartir los actos que ha organizado con todos los segovianos. Nos los refiere Javier Robledo, presidente de la misma, invitándonos a participar en la solemne procesión del sábado en la que la imagen, portada en andas, recorrerá cinco estaciones cercanas al templo titular, siendo una de ellas la puerta de la Academia de Artillería, anterior convento de San Francisco, de donde procede la talla y donde se le daba culto.

Tercer camino que nos propone este Espejo: el de la educación de los hijos. Largo, tortuoso a veces y no exento de obstáculos. ¿Cuáles son las responsabilidades, las reglas y los límites que debemos exigirnos padres e hijos? En la sección mensual de Familia, Pedro García, psicólogo del COF (Centro de Orientación Familiar), nos da algunas pistas útiles para la convivencia y el deseable «encaminamiento» de los más jóvenes de la casa. En el espacio de hoy, desgranamos las necesidades educativas en la infancia.

Caminos. Evocando al poeta, se trazan dejando huella. Hay quien lo hace son su propia valía, con su ejemplaridad o, juntamente, cuando atesorando ambas, un acontecimiento especial nos las pone delante de los ojos. En la sección de El Laico ante el Espejo, Marta y David hacen públicos su asombro y admiración ante la madre que, unos días atrás, fue capaz de abrazar a otra que había causado la muerte de su hija en un desgraciado accidente a las puertas de un colegio de Madrid. Perdón, ternura, empatía, entereza… Todo eso, sí, pero además la presencia de un Dios que acoge y comprende y que se asoma en estos momentos haciéndonos ver que es posible tener una visión trascendente de la vida. Y de la muerte. En esta historia que protagoniza otra Madre Dolorosa, hay algo que no nos deja indiferentes. Aquí hay una comprensión del mundo y de la vida tan alta que no nace de nuestras propias capacidades. Aquí hay algo que se nos escapa a nuestra comprensión, algo inasible pero real que nos ayuda a seguir caminando, algo pequeño pero inabarcable: la apenas perceptible huella que una niña de seis años dejó en una acera que no conocemos.