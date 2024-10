Los viajeros segovianos de Avant a Madrid: "No sabemos si no nos merecemos el mismo mantenimiento que el resto de las vías"

Que los retrasos en nuestra red ferroviaria sean habituales no significa que tengamos que normalizarlos. Después de un verano de continuas averías que derivaba en la demora en la salida de los trenes, desgraciadamente otoño no ha arrancado de manera diferente. Mismamente en la tarde del lunes muchos segovianos que querían llegar a tiempo a sus casas después de la jornada laboral, se encontraron con una Estación de Chamartín abarrotada de viajeros que no podían coger sus trenes. Según ha explicado la Presidenta de la Plataforma de Usuarios de los Trenes Avant de Segovia, Silvia García, se sufrieron retrasos de más de hora y media para recorrer un trayecto de 26 minutos.

trato desigual

La incidencia se volvió a registrar en las vías de los trenes Avant justo la línea que une Madrid – Segovia y ante la reincidencia de estas averías la presidenta de la Plataforma de Usuarios ha denunciado un diferente trato hacia estos viajeros. García ha explicado en COPE que han sido las vías 20 y 21 las que han vuelto a fallar por lo que, "no sabemos si no nos merecemos el mismo mantenimiento que el resto de las vías, que sufren menos problemas que las nuestras"

Además Silvia García ha explicado que cuando sufren estos retrasos el ambiente en la estación de Chamartín evidencian una desorganización y falta de información a los viajeros. Por ejemplo ha mencionado que, "los viajeros de tren de las 17:30 tuvieron que bajar al andén porque se quedaron sin luz y por tanto sin aire acondicionado. Les mandaron subir al hall que estaba abarrotado de gente, viajeros que estaban esperando a su tren. Se vivieron momentos de aglomeraciones e incluso tuvieron que llamar a una ambulancia porque en uno de los andenes había un desmayo"

Desde esta Plataforma de Usuarios de los trenes Avant de Segovia son comprensivos con las obras en Chamartín pero no con los retrasos tan habituales y extensos.