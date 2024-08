El bullying y los gastos, las principales preocupaciones de las familias segovianas en la 'Vuelta al Cole'

Vamos cerrando agosto y muchos ya piensan en el inicio de la rutina. Los más peques de la casa empiezan a ver de cerca la vuelta al cole y los mayores de la casa lo que eso significa. En Segovia el gasto por niño a la hora de volver a las aulas se estima en 400 euros. Una cuesta de septiembre que encuentra ese gasto extra, que en muchas ocasiones para las familias es complicado de asumir sin más ayudas. La presidenta en Segovia de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FEDAMPA), Noelia del Barrio, ha reclamado que "los libros tendrían que ser gratuitos para todas las familias".

Esta asociación de madres y padres (FEDAMPA) reclaman más ayudas porque han afirmado que con el programa 'Releo' de la Junta no es suficiente ya que no llega a todo el mundo. Para el que no lo conozca Releo es el programa de la Junta que trata de proporcionar el uso gratuito de los libros de texto al alumnado que curse educación primaria o educación secundaria obligatoria. Según Noelia del Barrio en nuestra provincia esto no es suficiente porque "los bancos de libros no alcanzan a todas las escuelas".

EL PROBLEMA DE SALUD MENTAL

Y por encima de lo económico que es algo obviamente a tener en cuenta, con la vuelta al cole también regresa una de las lacras de nuestra sociedad que seguimos sin atajar. Es el Bullying y la salud mental de nuestros más pequeños. Esta es otra de las grandes inquietudes de las familias con la vuelta a la rutina, sobre todo con las nuevas tecnologías en los últimos años de colegio y primeros del instituto.

Recuerda que la solución al Bullying la podemos poner todos visibilizando el problema y apoyando al débil denunciando la situación cuando veamos casos de este tipo.