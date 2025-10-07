COPE
CIBERSEGOVIA 2X04: Nace CiberFES para proteger a las empresas segovianas

La Federación Empresarial Segoviana y CIBERSEGURA se alían para colaborar en la ciberprotección de las empresas de Segovia. Invitado: Andrés Ortega, presidente de FES

Ramón Morales

Segovia - Publicado el

