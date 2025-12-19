COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

13:50H | 17 DICIEMBRE 2025 | MEDIODÍA EN COPE EN SEGOVIA

Continuamos en el patio del centro Madres Concepcionistas con la directora general la Madrea Andrea Bordas; Lucía Luque, directora de ESO y Bachillerato y David del Barrio, director de Infantil y Primaria.

EPISODIO MARIA COPE SEGOVIA
00:00
Descargar

13:50H | 17 DICIEMBRE 2025 | MEDIODIA EN COPE EN SEGOVIA

María Rodríguez

Segovia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:47 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking