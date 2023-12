Vivir la Navidad sin probar el alcohol, se puede

Llegan las fiestas navideñas y a nivel emocional está claro que nos gusta quedar con la familia y los amigos. Cenamos, comemos, nos vamos de tapas. Se incrementa la socialización pero también existe un aumento de la ingesta de alimentos y de bebidas en muchos casos con alcohol.

Son momentos en los que personas que están dejando el alcohol lo pasan mal y hacen verdaderos esfuerzos para no recaer.

"No acudía a los eventos familiares y tampoco a los de empresa"





José Ángel, lleva 38 años sin beber. Recuerda que su vida era un infierno y que tocó fondo. Se marchó de Salamanca en dirección al País Vasco y allí logró encarrilar su vida. Hace más de 10 años que volvió a Salamanca. Regenta una tienda.

Todavía recuerda sus primeras navidades dejando a un lado la bebida. No se veía capaz de acudir a eventos y prefería quedarse con las persoanas que había conocido en la Asociación Alcohólicos Anónimos. Todos estaban en el mismo barco y José Antonio sentía su calor y apoyo. Ahora, años después, reconoce a COPE Salamanca, que no le llama para nada la bebida pero claro, dice "no soy Dios". La máxima de Alcohólicos Anónimos es 24 horas. Anima a toda aquella persona que tenga un problea con la bebida a pedir ayuda.

El teléfono de Alcohólicos Anónimos en Cyl es el 646.789550.