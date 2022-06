El Consistorio salmantino pone en marcha una nueva edición de la campaña municipal contra el abandono de animales en verano, ‘En vacaciones, no me abandones’. Tiene como objetivo recordar a las personas que poseen un animal la responsablidad adquirida con ellos, también durante la temporada estival, así como la posibilidad de disfrutar de las vacaciones con sus mascotas, ya que cada vez hay un mayor número de destinos vacacionales que acogen animales de compañía en sus instalaciones.

Durante la campaña, que se ha iniciado este miércoles 29 de junio y se prolongará durante todo el mes de julio, se distribuirán 300 carteles en establecimientos relacionados con animales de compañía (clinicas veterinarias, tiendas de animales, de alimentación…), así como en instalaciones municipales (piscinas, biobliotecas, centros de participación…). También se instalarán carteles en 28 mupis (mobiliarios urbanos como punto de información). Los carteles pretenden no solo concienciar sobre la responsabilidad que implica el cuidado de un animal durante las vaciones estivales, sino que recuerda el mecanismo para dar aviso ante cualquier animal abandonado a través de una llamada a la Policía Local, en el teléfono 923279138.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, responsable de la Oficina de Bienestar Animal, afirma que “los animales de compañía se han convertido en miembros de nuestras familias y es inadmisible pensar en abandonarlos cuando nos vamos de vacaciones. Pero lamentablemente hay quien no piensa así y cuando llegan estas fechas optan por la solución de abandonarlo. Con esta campaña pretendemos apelar a la responsabilidad de los dueños, a recordarles que es posible compaginar vacaciones y mascotas, cada día más, y que hay diferentes recursos y opciones para evitar el abandono”. Además, Ana Suárez incide en la necesidad de que las familias que opten por incorporar un animal a su familia, que tengan en cuenta la decisión que adoptarían en caso de marcharse de vacaciones o realizar un viaje. “Si no van a poder hacerse cargo de su perro o gato durante los periodos de descanso, es preferible que no den ese paso”, ha añadido Ana Suárez.

Hasta este mes de junio, el servicio municipal de recogida de animales de Salamanca había recibido 71 avisos de animales abandonados o perdidos, de los cuales finalmente 54 pudieron ser recogidos. De ellos, tres fueron recuperados por sus dueños, uno fue hallado muerto, mientras que 38 pasaron al programa de adopción. Este dato es ligeramente superior al del año pasado (57), aunque dista de los 169 avisos recibidos en el año 2020 y de los 324 del año 2019.

A fecha de hoy el registro municipal de animales de compañía tiene inscritos 17.433 animales, de los cuales 15.281 son perros y 2.022 son gatos.

Otras actuaciones de la Oficina de Bienestar Animal

Con el regreso de la actividad presencial, desde la Oficina de Bienestar Animal se han retomado las acciones formativas que se venían realizando previamente a la pandemia. De esta manera, se ha desarrollado una jornada dedicada a gestionar el autocontrol en perros a través de un taller práctico en el que participaron 12 canes a los que se prestó una atención individualizada. Este taller de autocontrol surgió como consecuencia del incremento de familias con perro y la necesidad de garantizar la correcta convivencia en la ciudad. Es necesario que el perro tenga la capacidad de autocontrol cuando el entorno en el que se encuentra, un estímulo o una situación concreta puedan provocar problemas de conducta.