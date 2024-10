Un único lobo mata a más de 200 animales, ante la inacción de las autoridades

Un solo lobo ataca prácticamente a diario desde el pasado mes de agosto, y ha sembrado el pánico entre los ganaderos de la comarca de Ledesma.

Hasta la fecha ha dejado en distintos ataques, más de 200 ovejas muertas. A estas se suman varias más desaparecidas. Los ganaderos lamentan que las ovejas que atraviesan una situación de alerta extrema pierden el celo y tampoco podrán ofrecer nuevos corderos de cara al invierno y otras abortan sus crías a causa del estrés.

José Luis Vicente es el alcalde de La encina de San Silvestre y tiene una explotación agraria de 100 vacas charolesas en el municipio. Es el primer ganadero de vacuno en registrar el ataque a un ternero de 8 meses y unos 300 kilos de peso. El lobo mató hace escasos días a este animal en el entorno urbano del municipio y a plena luz del día. Los técnicos de medio ambiente pudieron certificar que el único lobo avistado en la zona, pudo ser el causante de la muerte de la cría, que pastaba a escasos metros del pueblo.

José Luis Vicente alcalde y ganadero en La Encina de San Silvestre, es la última víctima del lobo

El edil ha recogido durante los últimos meses las quejas de todos los productores afectados en la comarca ledesmina, donde las pérdidas económicas ya superan los 55.000 euros en distintas explotaciones ganaderas.

Mientras el lobo sigue protegido por la normativa europea, el resto de animales mueren bajo sus fauces. Por eso reclaman ayudas a las administraciones públicas, para poner coto a un animal que sigue diezmando la cabaña ganadera salmantina.

Argumentan que las indemnizaciones que perciben por cada oveja o ternero muerto, no alcanzan a cubrir las pérdidas reales de sus explotaciones. Y es que los animales no natos, no se cuantifican tampoco como pérdidas ocasionadas por los ataques del cánido. A mayores queda la zozobra, la incertidumbre y el temor constante por si el lobo volverá atacar incluso dentro de los pueblos, donde los vecinos temen ya salir a la calle.