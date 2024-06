Sotoserrano recoge una cosecha de cereza extraordinaria

En pleno corazón de la Sierra de Francia, el municipio de Sotoserrano cuenta con un microclima privilegiado, que unido a la riqueza de sus suelos de naturaleza ácida, favorece la cosecha de una cereza de alto contenido en azúcar y extraordinario sabor.

Junto con el aceite que producen sus aceitunas de la variedad manzanilla cacereña, la cereza de Sotoserrano es muy apreciada por los consumidores de todo el país. Ambos cultivos constituyen actualmente uno de los principales recursos económicos del municipio.

Vicente Martín es productor de cereza en la localidad serrana y explica a COPE que ya han recogido el 60% de la cosecha de este año.

"Hace 4 o 6 días hemos empezado a recoger las cerezas de fábrica, las que se utilizan para conserva y que tienen un calibre más reducido. Mientras tanto, vamos recolectando en función de su maduración, el resto de las cerezas de esta zona".





La escasa rentabilidad de la agricultura





"Aquí en la Sierra de Francia cada vez se recogen menos cerezas. Hace 20 años recogíamos unos dos millones de kilos, pero actualmente la cosecha se queda en unos 250.000 kilos y el precio varía en función del calibre de la cereza".

"Las parcelas que siguen produciendo, se mantienen gracias al trabajo de las familias de esta zona, que recogen la cereza ellos mismos. No encuentras fácilmente recolectores, porque la gente joven ya no quiere trabajar en el campo y la mano de obra encarece mucho la producción. Además hay que hacer un trabajo de arado y mantenimiento de las parcelas, con la poda y saneamiento de los cerezos. A mayores está el porcentaje que se quedan los intermediarios, los gastos de envases y cajas para transportarlas y el precio del gasoil para llevarla a los mercados. Si a eso le sumas que muchas veces se pierde la cosecha, porque una climatología adversa con tormentas a destiempo, estropea el producto, no es de extrañar que la cereza sea una fruta cara".

"Aunque las lluvias han reducido levemente el tamaño de la fruta, este año tenemos una cereza extraordinaria. Es la estrella de las frutas, pero es muy delicada porque debe ser consumida en tres o cuatro días, no es como la manzana que aguanta dos meses", afirma Martín. Sin embargo, el trabajo en el campo sigue sin ser rentable.