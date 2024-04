Sonreír y hablar en positivo te otorga puntos en una entrevista de trabajo

Llevar muchos meses e incluso años en paro puede afectar, no solo a la capacidad económica de un hogar, sino a la salud mental y emocional de la persona que no acaba de encontrar un trabajo y estabilizarse. Aparecen problemas de autoestima y ansiedad nos cuenta en COPE Salamanca la psicóloga Ana Rubio."Uno se siente incapaz o inútil sin al final no consigue el puesto que desea o al que acude en una entrevista de trabajo".





Herramientas para hacer una buena entrevista laboral

Existen herramientas que se pueden aprender para salir airoso de una entrevista de trabajo y conseguir ese puesto que ansiamos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras fortalezas y tener confianza en sí mismos que es algo diferente a, como se suele decir, "ir desobraos". Es esencial, nos dice,saber las capacidades que tenemos para el puesto al que optamos.

Es prioritario preparar la entrevista y emplear un lenguaje en positivo. Es algo que se trabaja y que muchas personas no lo hacen. Pero no hay que quedarse solo en la parte verbal, porque también es relevante la comunicación no verbal. Nuestros gestos, postura y sobre todo si sonreímos o no. "La sonrisa sincera puede mover montañas". Una sonrisa sincera hace que la entrevista sea más fácil y se vea al aspirante con "ganas" y receptivo a ocupar el puesto de trabajo. Esa comunicación no verbal que a veces se transmite cuando llevamos mucho tiempo buscando un trabajo es la que al final puede dar al traste con las expectativas. Esas personas, cuenta Ana Rubio, transmiten sensaciones de cansancio emocional que se notan.