Refuerzo a los alumnos de 15 y 16 años salmantinos "peces" en hacer esquemas

El Gobierno mira a Castilla y Léon y por tanto, también a Salamanca. Una isla en medio de un océano dentro del informe PISA, donde el resto de regiones quedan mal paradas.

Por eso ahora se pone las pilas. Va a destinar 500 millones de euros para poner en marcha un plan de refuerzo en Matemáticas y Comprensión Lectora dirigido a los alumnos de Tercero de Primaria y Cuarto de la ESO. Los sindicatos educativos aplauden la medida sobre todo en cuanto a que conlleva una inversión en educación y reducir ratios en esta materia. Ahora bien, explica Guillermo Bueno presidente de ANPE Salamanca, que no deja de ser un parche. La clave está en la reforma del sistema educativo: " que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo de mínimos en educación", nos dice.





La pandemia:una de las causas de la baja comprensión lectora





Reconoce Bueno que la pandemia ha hecho mucho daño. Las nuevas tecnologías se han implantado entre los alumnos de tal forma que son la causa de la falta de comprensión lectora. "Hay muchos colegios en los que se utilizan tablets y están intentando volver a recuperar el libro de texto al ver las carencias de su alumnado", manifiesta. Reclama también un Plan Nacional de Formación en las nuevas tecnologías para las familias que a veces no están preparadas para seguir e incluso echar una mano en la formación educativa de sus hijos.





Clases de refuerzo: academias y Cáritas Salamanca





Hay muchas familias que contratan clases particulares para sus hijos de matemáticas o de lengua. O llevan a sus hijos a academias. En COPE Salamanca hemos hablado con María del Carmen Chico de la Academia Kumon. Llevan 22 años impartiendo refuerzo de Matemáticas, Lectura e Inglés a menores a partir de 2 años hasta personas adultas. Los objetivos a conseguir diversos: en unos casos que el niño adquiera el hábito de la concentración y atención, en otros se detectan dificultades a edades ya tempranas en matemáticas y lectura y en otros casos, a los niños les encantan las mates y quieren seguir avanzando. Centrándonos en las matemáticas, a veces, nos dice María del Carmen, el problema no es el problema de matemáticas en sí sino en que no comprenden el enunciado. "Las matemáticas y la comprensión lectora son la base para que luego los alumnos puedan avanzar en el resto de materias", explica.

Y ahora imaginate. Alumnos que provienen de otros países, o de familias vulnerables que no pueden costearse una academia o clases particulares. Pues aquí encontramos opciones como el refuerzo que plantea Cáritas Diocesana de Salamanca en sus centros sociocomunitarios y en el centro intercultural Baraka.

En Baraka, desde hace un año participa como voluntaria Gema. Refuerza educativamente a chicos y chicas de 3º y 4º de la ESO. Les ayuda a hacer los deberes. Tanto en Matemáticas como en Lengua, que es de la asignatura de la que se encarga, las carencias se detectan en nociones o conceptos no adquiriidos de base por lo que a los alumnos les resulta muy complicado seguir adelatne en las clases del Instituto. Por ejemplo, nos dice, estos chic@s no saben hacer esquemas, ni resúmenes del temario. Ella les ayuda a hacerlos, "es una forma de estudiar". A veces, explica, no dominan las multiplicaciones. "El profesor no puede parar en la clase y estos alumnos, con mayores dificultades, se van quedando atrás".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado