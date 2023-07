Nueva sala inmersiva 360º en torno a la Catedral de Salamanca

Quienes visiten a partir de hoy el Palacio Episcopal de Salamanca, podrán verse literalmente rodeados de la espectacular belleza del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.

Salmantinos y visitantes podrán conocer la nueva sala inmersiva 360 grados, que utiliza las nuevas tecnologías para ofrecer diferentes perspectivas de la Seo Salmantina a lo largo de todo el día.

Se trata de un espacio habilitado especialmente para la proyección inmersiva de una pieza audiovisual de casi 5 minutos, en donde se ve la evolución del proceso de construcción del conjunto catedralicio de Salamanca, así como de la ciudad y de sus principales monumentos. “Con esta sala inmersiva se pretende que el Palacio Episcopal se convierta en un gran espacio de divulgación, promoción y que complemente la visita al conjunto catedralicio de Salamanca. Porque utilizando nuevos instrumentos se puede hacer que los visitantes disfruten y conozcan mejor lo extraordinario de su patrimonio”, aseguró Francisco Moya Ceo de Artisplendore. Además, esta proyección audiovisual que ofrece una panorámica distinta de la Catedral y de la ciudad de Salamanca tendrá una prolongación en el tiempo, ya que está previsto que crezca y se modifique en los próximos años.

La creación de esta sala inmersiva del Palacio Episcopal de Salamanca se ha realizado con modelismo 3D y 2D, efectos especiales fotografías y vídeo, además de una composición musical única para esta pieza. Los materiales empleados son ignífugos y tienen 5 metros de largo, 10 metros de ancho y 3’80 de alto, lo que permite que la proyección en las cuatro paredes sea envolvente. “Si nosotros podemos hacer esto es porque el Cabildo de la Catedral está comprometido y desean que se divulgue mejor el vasto patrimonio que la Catedral tiene a distintos niveles; histórico, artístico, arquitectónico y el enorme simbolismo cristiano”, destacó Moya.

La visita a esta sala inmersiva está incluida sin coste añadido en la entrada turística a la Catedral, que permite visitar todo el conjunto catedralicio y el museo de arte sacro del Palacio Episcopal, así como experimentar la experiencia virtual con las gafas VR360, que permite descubrir la Catedral a vista de pájaro, en cualquiera de las 26 estaciones virtuales habilitadas, y disponibles en seis idiomas (español, francés, inglés, portugués, italiano y alemán). Para los salmantinos la visita a la Catedral y al Palacio Episcopal es gratuita y el acceso a esta sala inmersiva para vivir estas experiencias en 360º tiene un coste de 4 euros.

Libro “Mírame. Look at Me. Catedral de Salamanca

” En este evento también se presentó el quinto volumen de la colección: “Mírame. Look at me”, editado por ArtiSplendore, y que está dedicado a la Catedral de Salamanca. El libro ofrece una recopilación de 118 espectaculares fotografías diurnas y nocturnas del conjunto catedralicio y su patrimonio artístico. Una enorme oportunidad de tener un recuerdo en un soporte asequible, liviano de peso y con una enorme calidad. Este libro, así como sus ediciones anteriores realizadas sobre otras catedrales españolas, muestra detalles de las obras que acoge el templo, las bellas panorámicas de interiores o exteriores con perspectivas únicas y puntos de vista privilegiados que pretenden acercar a los amantes del arte, la fotografía y la historia el conocimiento de las grandes joyas de nuestro país.