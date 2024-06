La provincia de Salamanca se encuentra en una tasa de obesidad por debajo del 15%, a pesar de que más de la mitad de la población salmantina tiene sobrepeso. Así lo confirma un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.





Debajo de la obesidad subyacen otros problemas que también se pueden atajar desde la perspectiva psicológica. Cope Salamanca ha entrevistado hoy a Rosa Benavente, psicóloga del Centro Integral de Trastornos de Alimentación y Obesidad de Salamanca.





La ingesta emocional





La experta nos cuenta que "Nos encontramos en una sociedad cada vez más inmersa en el estrés y una creciente ansiedad. En estos casos, entra en juego además la ausencia de tolerancia a la frustración, y la necesidad del placer inmediato que aporta el alimento, (sobretodo los más calóricos). A esto se le conoce como ingesta emocional. También hay que tener en cuenta la ausencia de hábitos saludables en torno a la alimentación. Porque a menudo comemos productos con calorías vacías, que nos producen satisfacción inmediata, pero nos hacen engordar. Finalmente, la falta de actividad física también es un factor clave que incide en un aumento de la obesidad. Muchas personas que deciden adelgazar, consideran que primero deben bajar de peso y después ya harán ejercicio físico y ese es un planteamiento totalmente incorrecto."





La psicóloga pone de manifiesto la importancia de inculcar rutinas y hábitos de alimentación saludables en la población infanto-juvenil. De este modo, se podrían prevenir algunos trastornos alimentarios que también son demasiado comunes en los adultos; anorexia o bulimia, por citar algunos.

"Muchas veces los padres suplimos la culpa por no ofrecer a nuestros hijos una atención emocional, una dedicación y un tiempo de calidad, ofreciendo al niño caprichos. Le damos chucherías o comida poco saludable, aparte de darle la Play o el teléfono para que se entretenga, en lugar de darle cariño y jugar con él. No tenemos en cuenta que esto puede generar en la edad adulta conductas nocivas, como la ingesta emocional".

Qué hay detrás de la gordofobia?

Las personas con sobrepeso o con obesidad sufren el estigma de lo que ahora se conoce como gordofobia. O lo que es lo mismo, rechazo o desprecio por una persona con sobrepeso.

La psicóloga explica que hay muchos estereotipos asociados a una persona con sobrepeso. "Como creer que no se cuida o no consigue sus objetivos. Esto no es verdad y deberíamos saber que por una situación física o de estrés emocional, todos podemos vivir en primera persona un aumento de peso. En no pocas ocasiones nos encontramos que los prejuicios y la intolerancia de una persona que es gordófoba, revela las carencias emocionales de quien siente pánico ante la posibilidad de engordar.

"Deberíamos reflexionar en torno a esos prejuicios y en cómo la sociedad de la imagen estereotipada en unos determinados cánones, nos lleva a ser en este sentido, más vulnerables", añade.





No existen las dietas milagro





"No existen las dietas milagro; sólo la voluntad de querer vivir de manera saludable a nivel integral. Medicamentos como el polémico Ozempic que se receta a las personas con enfermedad diabética, nunca van a solucionar un problema de obesidad", insiste la doctora.