El lobo mata 60 ovejas en Salamanca

Los ganaderos de los municipios de Sando, Encina de San Silvestre y Villaseco de los Gamitos han sufrido numerosos ataques del lobo durante las dos últimas semanas.





Isabel Herrero es una ganadera de ovino de la localidad de Sando, en la comarca de Tierra de Ledesma. Todos sus esfuerzos por mantener su explotación a salvo, parecen vanos ante la presencia del cánido. En declaraciones a COPE Salamanca, explica que vive en una zozobra constante porque este animal ataca ya en los núcleos rurales.





"Uno de los ataques ha ocurrido en la Encina de San Silvestre, al lado de una cortina, donde el lobo mató tres animales dentro del núcleo urbano. En Villaseco de los Gamitos ha ocurrido otro caso parecido, también dentro del pueblo".





Zozobra constante

"Sufres. No duermes pensando qué te encontrarás al acudir a trabajar a las 6 y media de la mañana. A mi me ha matado ya 18 ovejas y tengo 12 heridas. Lo peor es que el resto del rebaño queda estresado y esto produce problemas de fertilidad y abortos. El animal no acepta ser cubierto y muchas ovejas pierden las crías. Esto provoca pérdidas económicas muy serias y los gastos siguen siendo los mismos en la explotación".





La ganadera salmantina explica que aunque la administración pública indemnice y pague puntualmente por cada oveja que ataque el cánido, es necesario establecer un control sobre un animal que sigue resultando una amenaza constante para los ganaderos de ovino de Salamanca.