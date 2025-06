Cine al aire libre "Sin barreras" y el IX Festival de Blues centran la programación estival de las bibliotecas salmantinas

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado para este verano una atractiva y completa programación en las siete bibliotecas de la red municipal con el objetivo de continuar ofreciendo en los barrios nuevas alternativas educativas y de ocio dirigidas a todo tipo de público, fomentado la cultura, la inclusión y la creatividad, tal y como ha destacado el concejal de Educación, Luis Sánchez, durante su presentación.

La agenda estival se abrirá esta semana con el taller ‘La aventura en el mundo de los libros’, impartido por la Factoría Lúdica, que combina la creatividad, el juego y la lectura a través de piezas de LEGO. Está dirigido a niños y niñas de dos franjas de edad: entre 6 y 8 años, y entre 9 y 12 años; comienza hoy en la biblioteca del barrio de La Vega y se realizará en cada una de las bibliotecas de la red municipal, en semanas sucesivas, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Para participar se requiere inscripción previa que puede realizarse en cada biblioteca.

El viernes, 27 de junio, la nueva biblioteca Carmen Martín Gaite acogerá la actividad ‘Darle a la lengua: celebrando Babel’, un encuentro de carácter festivo que consistirá en una reunión informal en la que hablantes de diversas lenguas nos enseñarán su riqueza idiomática. La participación es libre y comenzará a las 11:00 horas.

ciclo de cine al aire libre ‘Sin barreras: la discapacidad en el cine’

El ciclo de cine al aire libre ‘Sin barreras: la discapacidad en el cine’ en la plaza de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester arrancará el viernes, 4 de julio, una propuesta que va más allá del entretenimiento, ya que invita a los espectadores a la sensibilización y la reflexión sobre la discapacidad. Los títulos que se proyectarán son los siguientes: ‘Mi pie izquierdo’, 4 de julio, 22:30 horas; ‘Buffalo Kids’, 18 de julio, 22:30 horas; ‘La Familia Bélier’, 1 de agosto, 22:00 horas, y ‘Luces de la ciudad’, 15 de agosto, 22:00 horas. El acceso es libre hasta completar aforo.

BLUES EN DIRECTO

Avalado por el enorme éxito de ediciones anteriores, el Consistorio salmantino vuelve a apostar por el Festival de Blues ‘Verano se escribe con Blues’, que en su novena edición contará con la participación de cuatro grupos que mostrarán diversas formas de sentir este género musical; The Blues Way, con su poderoso blues eléctrico de herencia clásica (11 de julio); Let’s Blues, con la emoción vocal del soul-blues más expresivo (25 de julio); The Royal We, que mezcla blues tradicional con country y folk (8 de agosto), y Maraya Zydeco, que acercará los ritmos festivos y criollos de Luisiana (22 de agosto). Todas las sesiones comenzarán a las 21:30 horas en la plaza de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

EXPOSICIONES

Las exposiciones bibliográficas figuran entre las alternativas culturales de la programación estival, abordando temáticas muy variadas como el mar, la movilidad sostenible, las fronteras y las mascotas.

A ello se suman dos exposiciones conmemorativas muy especiales con motivo del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, dos referentes de la literatura española del siglo XX, que se podrán visitar en la biblioteca municipal del barrio La Vega, en horario de 10:00 a 14:00 horas. También en esta misma biblioteca municipal del barrio de La Vega los usuarios podrán disfrutar de la muestra conmemorativa ‘600 años de la llegada del pueblo gitano a España’, promovida por la Fundación Secretariado Gitano en Salamanca.

Por otra parte, la Red de Bibliotecas Municipales refuerza los servicios digitales, poniendo a disposición de sus usuarios el servicio de préstamo y descarga de audiolibros y el acceso a un amplio catálogo de películas en línea.

El horario de apertura de la red municipal es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, excepto en la Torrente Ballester y Gabriel y Galán, de 9:30 a 14:00 horas.