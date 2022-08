El campo salmantino tiene sed

La Junta de Castilla y Léon ha prorrogado hasta el 9 de agosto la alerta de riesgo de incendios forestales por causas metereológicas en toda la Comunidad.

Esto nos dice dos cosas: que no va a llover y que seamos responsables para no originar incendios. El de Candelario y el de Monsagro siguen controlados, pero no extinguidos. Se sigue perimetrando e investigando las causas. Falta agua y comida para el ganado de las explotaciones quemadas sobre todo en Monsagro. Parece que la Junta de Castilla y Léon está cumpliendo, nos dice Juan Luis Delgado presidente de Asaja Salamanca. Se está dando respuesta a estos problemas que plantean los ganaderos afectados. Además se está tramitando ya la solicitud de zona catastrófica.

Pero es que a mayores el campo salmantino se muere de sed, Al cereal, ya no le pilla...practicamente la cosecha está recogida. Más tarde de lo habitual por los límites que han conllevado las olas de calor. Una cosecha finalmente mala. Comienza la campaña de la patata con esta sequía que a buen seguro le va a afectar, nos dice Delgado. La producción, prevee, será menor.

Lo pero es el ganado, los agricultores no saben cómo saciar la sed. El problema se encuentra en la ganadería de extensivo, la de intensivo tiene recursos, cuenta con red de abastecimiento.. No llueve, los abrevaderos de aguas superficiales no se han recargado en invierno.