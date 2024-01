Unionistas 'recoge cable' en el uso del escudo de la UDS para el partido contra el F.C Barcelona

El jueves a las 19:30 comenzará en el estadio Reina Sofía de Salamanca una cita marcada en rojo en el calendario de Unionistas. Por cuarta vez en su historia recibirá a un Primera División y tras jugar contra el Real Madrid, Elche y Villarreal, por este orden, el próximo rival es el Fútbol Club Barcelona. Desde el lunes 8 de enero cuando se conoció en el sorteo este enfrentamiento de octavos de final de la Copa del Rey, el club salmantino está trabajando para adecuar lo máximo posible su campo, así como en la organización de un partido que ya ha colgado el cartel de 'No hay entradas'. Se llenarán los más de 6.200 asientos de la instalación municipal, a la que se le han incorporado todas las gradas supletorias posibles para aumentar los 4.895 asientos originales.



Entre otras actuaciones para este día tan importante, en la tarde del lunes, Unionistas anunciaba que usarían el escudo de la Unión Deportiva Salamanca a modo de homenaje y lo incorporarían en su camiseta original entre el logo de su principal patrocinador y el cuello de la elástica. Esto generó un gran revuelo en el fútbol charro, dado que el mencionado escudo es el que está utilizando su máximo rival en la ciudad, el Salamanca UDS, al haberlo adquirido, entre otros símbolos, por un valor de 152.000€ en el concurso de acreedores de la UD Salamanca, tal y como autorizó el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Salamanca en 2018.



Unionistas, por su parte, antes de esto y sin pagar la cantidad anteriormente mencionada, registró en 2015 el escudo. Un año más tarde, la administración concursal de la UDS comenzó una batalla legal contra Unionistas por este registro. En 2017 la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dio la razón a Unionistas, pero en España este litigio sigue vigente. En 2022 el Juzgado Mercantil de Madrid se declaró incompetente para dictaminar una resolución al respecto y el procedimiento continuará en el Juzgado Mercantil de Salamanca



La rectificación de Unionistas al uso del escudo de la Unión Deportiva Salamanca

En la mañana del martes finalmente Unionistas volvía sobre sus pasos para deshacer la decisión tomada respecto al nuevo diseño de la camiseta alegando que “no se ajusta al resultado de la votación que los socios efectuaron en su momento con respecto al uso de los símbolos en homenaje a la Unión Deportiva Salamanca -estos no pueden aparecer en la parte frontal de la equipación-, por lo que dicho diseño no podrá usarse en la disposición publicada ayer respetando así el resultado de la decisión de la asamblea”



Por este motivo, Unionistas finalmente no usará la camiseta que anunciaron el lunes por la tarde y cambiarán el diseño para su cita histórica ante el Fútbol Club Barcelona. El presidente de Unionistas, Roberto Pescador, en declaraciones a COPE Salamanca ha querido quitar importancia al asunto y respaldándose en el comunicado de su club ha mencionado el "tema zanjado por nuestra parte"