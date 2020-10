El gobierno regional no ha modificado los horarios del toque de queda y permanecerá el actual de 22:00 a 6:00 horas, al menos durante estos quince días. La Policía Municipal realiza controles para que se cumpla.

En estas dos noches se han propuesto quince sanciones por no llevar la mascarilla, once reuniones en pisos y 16 por no cumplir el toque de queda. El ayuntamiento pide a los salmantinos que sean conscientes y que si ven a gente saltarse las medidas lo comuniquen a la policía.

La policía pide a los salmantinos que cumplan las normas, porque al final lo acabamos pagando todos. El concejal de seguridad, Fernando Carabias, sobre estas primeras noches: "lo que más preocupa son las fiestas o reuniones que se dan en los pisos, pero no solo porque sean un foco de contagio, también por las consecuencias derivadas como las molestias a los vecinos de los pisos cercanos".

El toque acaba a las 6 y a esta hora muchos jóvenes han vuelto a las calles, lo que hace pensar que volvían de pisos donde habían estado de fiesta. A estas denuncias hay que sumarle las de no llevar puesta la mascarilla o no respetar las distancias de seguridad, en total más de 30 en solo dos días.

Lugares tan transitados en las noches de sábado como la Plaza Mayor o la calle Toro se han vaciado a las 22.00 horas, dejando una imagen que recordaba a las de pasados meses de confinamiento, y para la aplicación de la norma agentes de la Policía Nacional han realizado controles en zonas de ocio como la que engloba las calles San Justo, Correhuela y Baviera, o el Barrio del Oeste.