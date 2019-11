IV San Silvestre Universitaria Solidaria-We are Ready UPSA

El vicerrector de Internacionalización y Estudiantes, Juan Manuel Castro Carracedo, ha señalado que la Universidad se siente especialmente orgullosa de esta iniciativa, "ya que entronca con el concepto que tenemos en la UPSA de que el depote aporta un importante número de beneficios, tanto sociales como personales, para el individuo y constituye una herramienta ideal en la transmisión de valores y la educación personal a cualquier edad". También, ha agradecido la aportación de todos los implicados en la organización y el desarrollo del evento y ha indicado que "existe la pretensión de convertir nuestra iniciativa en una jornada festiva que integre corredores, familias, comunidad universitaria e instituciones bajo un ambiente lúdico de preparación y anticipación a la Navidad".

Por su parte, el responsable de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca, Jesús María Ortiz Fernández, ha señalado el esfuerzo de la UPSA por apoyar el deporte. "Es importante que se mantengan iniciativas como esta que aglutinan la fiesta deportiva y la solidaridad", afirma.

Y, como entidad patrocinadora, el director de Comunicación de El Corte Inglés de Salamanca, Adrián Rodríguez Losada, ha destacado el carácter de la iniciativa "porque no hay tantos eventos que unan deporte, solidaridad y educación". Por su parte, el director del Servicio de Deportes de la UPSA, Salvador Pérez Muñoz, ha animado a los universitarios y a la ciudadanía de Salamanca. " Es una fiesta solidaria para universitarios y una fiesta familiar para padres e hijos"

Tipos de pruebas

La iniciativa cuenta con tres propuestas: la carrera competitiva (a partir de 15 años de edad), que comenzará a las 17:00 horas y tendrá un recorrido de 6.400 metros; la carrera infantil (de 8 a 15 años), que realizará su salida a las 16:00 horas y tendrá un recorrido de 1.000 metros, y la marcha solidaria, con un recorrido de 3.500 metros, que arrancará a las 17:10 horas. El evento, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía una actividad alternativa y saludable a través de la actividad física y el deporte, se encuentra inscrito en el VII circuito de carreras populares de la Diputación de Salamanca y está autorizado por la Delegación Provincial de Atletismo de Salamanca.

Inscripciones

El precio de las inscripciones es de 7 euros -dos de ellos destinados a un proyecto solidario-, tanto para la carrera como para la marcha solidaria. Por su parte, la prueba infantil tiene un coste de 3 euros, destinados, en su totalidad, a proyectos solidarios. El recorrido cuenta con una meta volante en el kilómetro tres, a la altura de La Clerecía, que la ganará el primero -tanto en la categoría masculina como femenina- que la supere y finalice la prueba. Para inscribirse, tanto en la carrera como en la marcha solidaria, hay varias opciones: cumplimentar el formulario en la planta de Deportes de El Corte Inglés (hasta el miércoles 27 de noviembre), a través de forma online a través de la web www.weareready.es/salamanca-2019 (hasta el día 29 de noviembre a las 21.00 horas), en las mesas informativas que se instalarán la próxima semana en la UPSA, o bien, en el Servicio de Deportes de la UPSA hasta el 27 de noviembre (Edificio Multiusos del Campus Champagnat). El límite de inscripciones es de 2.000 personas.

Recorrido

El recorrido de la carrera comenzará y finalizará en el edificio multiusos de la UPSA, ubicado en la C/ Henry Collet, 90-98 y discurrirá por las siguientes calles: C/ José de Lamano Beneite, Glorieta Francisco López Villalobos, puente de la Universidad, Avda. José Núñez Larraz, Avda. del Padre Ignacio Ellacuría, carril bici de Salas Bajas, bajos del puente Sánchez Fabrés, Parque Elio Antonio de Nebrija, acceso al puente Sánchez Fabrés, Glorieta de los Milagros, C/ Vaguada de la Palma, C/ Ancha, Plaza de las Agustinas, C/ Compañía, Rúa Antigua, Plaza San Isidro, C/ Libreros, C/ Veracruz, C/ Tentenecio, C/ Ribera del Puente, Puente Romano, carril bici del Paseo del Progreso, Parque Elio Antonio de Nebrija, carril bici ubicado debajo del puente Sánchez Fabrés, Avda. del Padre Ignacio Ellacuría, Avda. José Núñez Larraz, Glorieta Francisco López Villalobos, C/ José de Lamano Beneite y llegada a la meta en la C/ Henry Collet, 90-98.

Categorías

La carrera tendrá varias categorías: absoluta (masculina y femenina), Alumnos de la UPSA (masculina y femenina) y PAS y PDI de la UPSA (masculina y femenina) y está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, mayores de 14 años que no se encuentren sancionados por alguna Federación de Atletismo. Así mismo, la participación de atletas extranjeros quedará regulada según la normativa de la Real Federación Española de Atletismo.

Premios

Los tres primeros clasificados de cada categoría de la carrera competitiva, tanto masculinos como femeninos, recibirán sus respectivas medallas, además de una tarjeta regalo de El Corte Inglés. También, se entregará un trofeo al primer clasificado -masculino y femenino- de la meta volante, siendo obligatorio finalizar la prueba.

Por su parte, los premios de la carrera infantil consistirán en medallas para los participantes.

Zona de juegos y sorteos

Los padres y madres que participen en la carrera podrán disfrutar del evento mientras sus hijos juegan en las instalaciones deportivas del Edificio Multiusos, gracias a las actividades organizadas por el Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala y a la colaboración de los alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD). Aquellas personas interesadas en esta opción, podrán apuntar a sus pequeños el mismo día en el espacio habilitado para ello.

Tras las pruebas, la recogida de premios se llevará a cabo en el Campus Francisco Suárez (junto a la Facultad de Comunicación) y, además, los corredores podrán disfrutar de la zona 'after runner', con servicio de fisioterapia y avituallamiento. También, tras la entrega de trofeos, se realizarán varios sorteos con el número del dorsal

Recaudación

La IV San Silvestre Universitaria tiene una naturaleza solidaria, ya que parte de la recaudación de las inscripciones irá a beneficio de los proyectos educativos de Cáritas.