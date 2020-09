Los universitarios desoyen las recomendaciones y organizan novatadas

Las novatadas son una tradición entre los estudiantes llegados a Salamanca por primera vez, no consisten en más que juegos sin más peligro y son una forma de relacionarse y conocerse entre ellos. El problema ocurre cuando estas novatadas se convierten en un peligro, en los últimos años la comunidad universitaria, sobre todo el profesorado y los responsables de los colegios mayores han puesto sus ojos en ellas porque se han dado casos de vejaciones y conductas irresponsables. Ahora mismo, las novatadas se han convertido en un peligro, no solo para los chicos si no también para el resto de la sociedad, ya que puede desembocar en rebrotes.

Este año, como todo, está marcado por la pandemia ocasionada por la Covid-19 y desde las universidades han hecho un llamamiento para que no se celebren, ya que conllevan alcohol y aglomeraciones que pueden dar lugar a casos nuevos. Los propios chicos parecen no ser conscientes, ya que durante la tarde de este lunes se han visto en la zona de Huerta Otea y en el parque Don Juan Tenorio de Salamanca. En las imágenes se puede ver como los universitarios, no cumplen con las medidas de seguridad ni respetan la distancia de seguridad. Como ya ha dicho en alguna ocasión la consejera de sanidad, Verónica Casado; "cuando hay alcohol de por medio, tendemos a abrazarnos de más".

La pandemia no es algo ajeno a estos colectivos, ya que se han producido numerosos casos de jóvenes que han tenido que ser ingresados por la Covid-19, Salamanca tiene el triste honor de ser la ciudad de la región en alojar al paciente más joven en un UCI, el chico tenía en torno a los 22 años. Para Salamanca los universitarios son uno de sus músculos económicos, sobre todo en el sector de la hostelería y el comercio, pero este año si estas conductas se siguen repitiendo pueden ser una de las causas que llevan a la ciudad al precipicio económico y social.

La ciudad de Salamanca comenzó el mes de septiembre con duras restricciones que hicieron que se resintiese el tejido empresarial de la ciudad, esto fue debido, entre otras cosas, a las aglomeraciones de personas, a las demoninadas no fiestas y a las conductas irresponsables de una minoría de la ciudad. Tres semanas después, las restricciones se levantaron y ahora la ciudad puede "respirar" algo más.