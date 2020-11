Las elecciones de Estados Unidos también afectan en Salamanca

Las elecciones de Estados Unidos, influyen en nuestro país. Uno de los sectores perjudicados durante el gobierno de Donald Trump fueron los agricultores y ganaderos.

El magnate subió los aranceles a los productos agrícolas hasta un 25%, limitó las exportaciones y puso trabas a nuevas concesiones. En Salamanca ha afectado al porcino y de manera indirecta al conjunto del sector. Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca explica para Cope que incluso dentro del país norteamericano existen presiones para que se reduzcan estos aranceles, ya que los propios almacenistas del país tienen mucho excedente, cabe recordad que la crisis causada por la Covid-19 no es inherente en ningún punto del planeta. Los aranceles afectan a la provincia no somos de lo más perjudicado, estamos conectados por las industrias derivados, el tema de porcino también le puso. Los cereales no se pueden exportar a estados unidos, pero si que se puede abrir en el tema del porcino y en el bovin

En sus primeras declaraciones Joe Biden ha reconocido que busca ser el presidente de todos los norteamericanos y pedirá la reincorporación de Estados Unidos en la Organización mundial del Comercio. La subida de los aranceles llegaron debido a la disputa por la industria aeronáutica y los impuestos a la empresa norteamericana Boeing en Europa.

Con la previsible llegada a la Casa Blanca de Joe Biden los agricultores y ganaderos de la provincia esperan que se revierta la situación. Estados Unidos supone un mercado de trescientos millones de personas.

RESPUESTA NACIONAL DEL MINISTRO PLANAS

Dentro del contexto nacional, El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que España tendrá que negociar con el presidente resultante de las elecciones presidenciales de Estados Unidos la retirada de los aranceles comerciales que ha afectado a la exportación de productos agroalimentarios.

Por otro lado, ha señalado que en un momento de crisis como el que se vive por el coronavirus se están preservando valores fundamentales como la sanidad, el orden público y la alimentación.

En este sentido, ha resaltado que el sector agroalimentario ha crecido en el tercer trimestre más de un 6% en tasa interanual, con unas exportaciones de 54.600 millones de euros en los últimos doce meses. "Existe un saldo agroalimentario que se sitúa en 17.000 millones de euros. El más importante después de los Países Bajos en la Unión Europea", ha señalado.